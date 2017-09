BASKET-BALL — CCCOI À MADAGASCAR: Le Real sur ordre de bataille

Pour la deuxième année de suite, Madagascar accueille la Coupe des Clubs de l'Océan Indien (CCCOI) de basket-ball. Cette compétition réunit chaque année les meilleurs clubs des îles indianocéanique. Ainsi, du 23 septembre au 1er octobre au palais des sports de Mahamasina, 15 équipes dont neuf masculine et six féminine seront en lice pour les titres de champions, avec à la clé, deux tickets pour la phase qualificative de la Coupe d'Afrique des Clubs Champions (CACC) de la zone 7.

Au niveau des candidats, Maurice sera représentée par son champion, le Real de Port-Louis. La Grande île présentera trois formations chez les hommes, dont la GNBC , champion en national et détentrice de la version 2015 de la CCCOI, COSPN et ASCUT, vainqueur de l'édition de 2014 et 2016. Cinq autres clubs seront aussi en course pour le titre, entre autres M'Tsapéré et TCOM de Mayotte, USONI Basket des Comores et des Seychelles, Beauvallon Heat et Premium Cobras.

Dans le camp mauricien, Neva Vadivelloo l'entraîneur du Real, 21 fois champion de Maurice consécutif, avance que son group de 12 joueurs sera en terre malgache avec de la détermination. « C'est l'unique trophée qui nous manque à ce jour. Les gars sont motivés. Nous nous préparons pour cet événement depuis plus d'un mois avec des séances chaque jour où ils se sont donnés à fond. Nous sommes dans un bon dispositif. »

Toutefois, son effectif se constitue principalement de jeunes, encore inexpérimentés à ce niveau de compétition. « C'est la première fois que ce groupe participe à une CCCOI. Ils devront faire leur preuve et nous nous y sommes préparés. D'ailleurs, on connaît quelques adversaires comme Beauvallon, Cobras et ASCUT. Les autres sont aussi des costauds », fait-il ressortir. À savoir que le tirage au sort de la phase de poules s fera le 22 septembre.

Du côté des dames, les Malgaches de MB2All (tenante du titre) seront de la partie aux côtés de Fandrefiala et TAMIFA qui représenteront aussi le pays hôte. Elles en découdront avec le Mahoraises du basketball club de M'Tsapéré et le Golden Force Chiconi et les Seychelloises du B. Challenge. Seule Maurice ne sera pas représentée dans cette catégorie (voire hors texte). La participation à la CCCOI est une opportunité pour les joueurs et joueuses, surtout à deux ans des 10es Jeux des îles de l'océan Indien de jauger leur niveau.

USBBRH – Forfait à la CCCOI: Déception et frustration chez les joueuses

Après 2016, c'est la seconde fois que les joueuses de l'Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH), championne de Maurice, restent à quai pour la CCCOI. En cause : une dette d'environ Rs 80 000 contractée auprès de la Fédération seychelloise, qui avait la responsabilité de l'organisation pour l'édition 2014, soit l'année où l'USBBRH avait été sacré. Cette somme avait principalement servi pour payer les frais d'hébergement à l'hôtel Berjaya Beau vallon Bay, entre autres. Tant que cette ardoise ne sera pas effacée, elle ne pourra pas participer aux prochains CCCOI. Or, il nous revient qu'au niveau des dirigeants, ils n'ont pas les relevés des dépenses. Une situation qui provoque la colère des joueuses et des entraîneurs au point de faire part de leur intention de ne plus porter le maillot de l'union. « À notre retour à Maurice (après la CCCOI de 2014) on leur avait donné les reçus », affirme pourtant Jean-Marie Bhugeerathee, entraîneur de l'USBBRH depuis sa création. « C'est décourageant. Les filles se sacrifient pour le club, elles ne sont pas rémunérées pour jouer, elles n'ont ni de facilité de transport pour rentrer chez elles après les matches et les entraînements. En retour, les dirigeants auraient pu faire les démarches nécessaires pour nous permettre de régler cette dette et disputer la CCCOI. C'est la deuxième fois de suite que nous n'y allons pas. Mes joueuses sont déçues et frustrées pour s'être durement entraînées en vain. Le cœur n'y ait plus. Il se peut même que nous quittions l'USBBRH », exaspère Jean-Marie Bhugeerathee.

Les participants :

Hommes : GNBC (Madagascar), COSPN (Madagascar), ASCUT (Madagascar), M'Tsapéré (Mayotte), TCOM (Mayotte), Real de Port-Louis (Maurice), USONI Basket (Comores), Beauvallon Heat (Seychelles), Premium Cobras (Seychelles)

Dames : Frandrefiala (Madagascar), MB2ALL (Madagascar), TAMIFA (Madagascar), B challenge (Seychelles), M'Tsapéré (Mayotte) et Golden Force Chiconi (Mayotte)