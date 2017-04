BASKET-BALL – CHAMPIONNATS D'AFRIQUE U16 (MASCULIN): Un budget évalué à Rs 5.3 M

Mardi dernier au gymnase de Phoenix s'est tenu le dévoilement du logo des championnats d'Afrique de basket-ball, communément appelé Afrobasket, qui se tiendra du 13 au 22 juillet au gymnase de Phoenix. Hedley Han, président de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB), et Dominique Filleul, président de l'organisation de ces championnats d'Afrique à Maurice, en ont profité pour lancer la campagne autour de ce tournoi, qui réunira de jeunes talents du basket africain.

Douze équipes se disputeront le titre lors des championnats d'Afrique de basket-ball. Mais valeur du jour, seulement cinq pays se sont qualifiés. Il s'agit de l'Égypte, champion en titre, le Mali, l'Algérie, l'Angola et Maurice, qualifiée d'office étant le pays organisateur. Les autres équipes seront connues après les phases qualificatives, qui se terminent en mai.

« La crème du basket africain sera présente à Maurice. On aura un aperçu du niveau africain dans la catégorie U16. Des recruteurs seront également sur place pour repérer les jeunes talents. Au niveau de la FMBB, nous misons sur nos jeunes car ils représentent l'avenir. D'où notre décision d'organiser ces phases finales des championnats d'Afrique. On doit commencer au bas pour ensuite les tirer vers le haut », dit-il.

« Seul, on ne peut pas faire grand chose », a fait ressortir Dominique Filleul, président du comité d'organisation. Pour que ces jeux soient à la hauteur des attentes, il a fait appel, avec l'accord de la fédération, à la boîte événementielle RSVP Events. « Vu son passé organisationnel de plusieurs événements sportifs, il m'était évident de les (ndlr: RSVP) inclure dans l'organisation d'un championnat de qualité exceptionnelle. Le cahier de charges de la Fédération International de Basket-ball (FIBA) est d'ailleurs assez conséquent. C'est pour cela qu'on a démarré relativement tôt et qu'on est à pied d'œuvre pour que tout soit bien orchestré le jour J ».

Le coût de l'organisation s'élève à Rs 5 365 000. « Nous sommes en train de travailler sur un projet d'ampleur en ce qui concerne les cérémonies d'ouverture et de clôture. C'est-à-dire trouver une formule différente de ce qu'on a pu voir dans le passé. On va aussi redimensionner le gymnase de Phoenix et placer deux écrans géants de chaque côté des tribunes. On mettra également une installation d'accueil avec des marquises à l'entrée du gymnase », explique Dominique Filleul. Le budget alloué peut évoluer à n'importe quel moment. « Si on arrive à bénéficier de plus de sponsors, on pourra aller encore plus loin dans l'organisation. Certains nous ont d'ailleurs répondu favorablement. Mais aujourd'hui, c'est l'enveloppe qu'on a pour qu'on puisse monter ce projet. Je suis confiant ».

Le logo d'Alia Hossen

Les organisateurs ne comptent rien laisser au hasard pour l'Afrobasket organisé pour la première fois en terre mauricienne. Ainsi, des rénovations autour du gymnase seront effectuées. « Nous avons déjà passé une commande pour un nouveau tableau d'affichage et deux poteaux. Nous allons devoir changer le parquet avec seulement les délimitations pour le basket-ball. Celles du handball seront temporairement enlevées pour la tenue de ce tournoi. Les lumières devront être refaites », soutient Hedley Han.

Pour démontrer que l'organisation va bon train, le logo des Championnats d'Afrique de basket-ball des moins de 16 ans édition 2017 a été dévoilé. Il est signé Alia Hossen de Hashtag Marketing. La jeune femme a mis deux semaines pour confectionner le design d'un dodo comme image iconique de Maurice. C'est avec cet état d'esprit qu'Alia Hossen a imaginé et conçu son œuvre.

« On a confectionné un logo correspondant aux demandes de la fédération tout en respectant aussi les directives de la FIBA. On a voulu garder l'image du dodo qui est très symbolique étant donné que le tournoi se tiendra à Maurice. Nous avons aussi voulu que le logo prenne la forme ronde qui représente le ballon de basket et dans un deuxième temps celle de la terre, parce que nous serons 12 pays africains à se réunir pour cette compétition. Ensuite nous sommes partis sur des éléments environnementaux avec des arbres (marron), le soleil (orange) et le désert aux couleurs très chaudes qui représentent le côté africain », explique-t-elle.

Boris Diaw parrain de l'Afrobasket 2017

Le parrainage de Boris Diaw pour l'Afrobasket U16 a également été confirmé par Dominique Filleul. « Quand j'ai pris la présidence, je voulais avant tout un parrain pour l'édition. Jean-Paul Rebatet, le Directeur technique national, m'a proposé quelques noms, et c'est Boris Diaw qui est sorti du lot. Il sera là pendant l'événement. Dans le cadre de la préparation des Jeux des îles de l'océan Indien de 2019, qui se tiendront à Maurice, Boris Diaw à ma demande animera une conférence de deux ou trois heures pour tous les sportifs mauriciens ».

Boris Diaw, de son nom complet Boris Babacar Diaw-Riffiod, est un joueur international français de basket-ball évoluant dans le championnat de basket-ball américain, la NBA. Il joue actuellement pour les Utah Jazz. Dans cette ligue, il obtient une distinction individuelle en étant désigné NBA Most Improved Player, joueur NBA ayant le plus progressé lors de la saison 2005-2006. En 2013-2014, il remporte les Finales NBA avec les Spurs de San Antonio. Il est aussi président des JSA Bordeaux Basket. International français depuis les catégories de jeunes, avec comme principal trophée un titre de champion d'Europe Junior en 2000 avec Tony Parker, il compte cinq médailles internationales avec l'équipe de France, dont il est capitaine depuis juillet 2006 : le bronze lors des Championnat d'Europe 2005 et 2015, l'argent lors de l'édition 2011, l'or lors de l'édition 2013 ainsi que le bronze à l'issue de la Coupe du monde 2014. Dans une ligue américaine où les statistiques constituent le principal instrument pour juger de la qualité des joueurs, Boris Diaw présente un profil atypique : capable d'évoluer à chacun des cinq postes du basket-ball, fait rare dans le basket-ball professionnel, il privilégie le jeu collectif à ses statistiques personnelles.