BASKET-BALL — COUPE DE LA RÉPUBLIQUE: Flippers - CSSC en quart pour débuter

Le tirage au sort de la Coupe de la République a été effectué lundi dernier au siège de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB), au gymnase de Phoenix. Pour cette édition 2017, Rs 500 ont dû être déboursées par équipe pour l'enregistrement, au lieu de Rs 1 000 comme c'était le cas l'année dernière. Mais une fois de plus, le taux de participation, laisse à désirer.

Onze équipes au total se sont inscrites à la Coupe de la République, qui se tiendra au gymnase de Phoenix, alors qu'il y a au moins une trentaine affiliée à la FMBB. On dénombre huit équipes du côté des garçons : les tenants du titre le Real, les Mahebourg Flippers, les Roche Bois Warriors (RBW), les Vuillemin Soldiers, Highland Young Cadets, Centre national de formation de basket-ball (CNFBB) et l'École de Basket (EDB) de Cassis et le Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC). De l'autre côté, les Hoop de Beau-Bassin/Rose-Hill, l'Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH) et la sélection des -25 ans seront les seules à être en action en féminin.

Le tournoi se déroulera sur deux formats distincts, soit à élimination directe pour les garçons et une ligue pour les filles, où les deux premières au classement se qualifieront pour disputer le titre. Les finales sont prévues le 5 mars à 17h et 15h.

En attendant, cet après-midi nous aurons droit à trois rencontres, notamment un choc entre les Mahebourg Flippers et le CSSC à 18h30. En championnat (Super League), les deux équipes ont chacune enregistré qu'une défaite en dix sorties et se classent respectivement première et deuxième avec 19 points au compteur malgré un maigre avantage pour les Mahebourgeois grâce à une meilleure différence de points marqués.

Cela étant dit, l'affiche Flippers-CSSC promet d'être étincelante étant donné qu'elle se déroulera sur une allure de revanche. En effet, le club de Mahébourg est le seul à avoir battu celui de Curepipe depuis le début du championnat. D'autre part, en 2016, les Flippers avaient échoué au stade des demi-finales. Nul doute que les deux clubs ont la victoire au viseur.

Un peu plus tôt, soit à 16h30, le Real— titré quatre années de suite, sauf en 2015, période où avait eu lieu les 9es Jeux des Îles de l'océan Indien à La Réunion— se mesurera aux Highlands Young Cadets. La formation des Highlands, qui évolue dans la division inférieure, est condamnée à l'exploit si elle veut créer la surprise en accédant aux demi-finales.

Du côté féminin, la tenante du titre l'USBBRH affrontera la sélection féminine des U25 à 14h30. L'équipe nationale affrontera ensuite dimanche prochain les BB/RH Hoop.

JEUX DE LA FRANCOPHONIE: Les U25 féminin en préparation

Depuis deux semaines déjà, la sélection féminine des U25 a entamé sa préparation en vue des 8es Jeux de la Francophonie, qui se tiendront du 21 au 30 juillet en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Leur participation à la Coupe de la République est perçue par le comité de l'organisation, la FMBB et le Directeur technique national (DTN), Jean-Paul Rebatet, comme un moyen de les faire jouer un maximum de match dans un esprit compétitif.

« Les séances d'entraînement jusque-là ont été très satisfaisantes. Mais techniquement nous sommes loin du compte. Il va falloir travailler énormément sur cet aspect. Au cas contraire, elles se feront laminer à Abidjan connaissant le niveau des équipes africaines. Malheureusement les U25, je n'en pourrai pas m'en occuper vu mon agenda chargé avec le centre de formation et les sélections nationales. Il va falloir trouver une solution », estime le DTN.

En attendant, les U25 ont pu profiter du coaching du Conseiller Technique Sportif (CTS) du pôle espoir de la région centre en France, Nicolas Corbé, pour s'entraîner. Ce dernier était présent à Maurice du 4 au 9 février dans le cadre de la convention signée entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et l'Académie d'Orléans-Tours en fin 2016. Pendant cinq jours, le technicien français a formé les cadres et a apporté son expérience aux joueurs et joueuses qui se préparent pour les 10es JIOI en 2019, ainsi qu'à celles qui seront engagées aux 8es Jeux de la Francophonie dans cinq mois. À Abidjan, les U25 de Maurice seront en lice avec celles de 15 autres pays : Bénin, Liban, Cameroun, Luxembourg, Canada, Mali, Qatar, Gabon, Sénégal, Guinée, Tunisie, Côte d'Ivoire, France, Belgique et Roumanie. Les Mauriciennes connaîtront leur premier adversaire le 23 février prochain lors du tirage au sort qui se déroulera au siège de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), à Paris.

Le programme

Féminin

Aujourd'hui à 14h30

Sélection U25 v/s USBBRH

26 février à 14h30

Sélection u25 v/s BB/RH Hoop

5 mars à 15h

Finale

Masculin

Aujourd'hui

Highland Young Cadets v/s Real à 16h30

Flippers v/s CSSC à 18h30

21 février à 19h

U21 v/s RBW

23 février à 19h

EDB v/s Vuillemin

26 février

Demi-finales

5 mars à 17h

Finale