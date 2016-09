BASKET-BALL — D1, DEMI-FINALES DES PLAY-OFFS (MANCHE ALLER) : Le ticket pour la Super League est en jeu

Aujourd'hui au gymnase de Phoenix, Malherbes B Harlems, Highlands Young Cadets, Blackshields et Forest Side sont à la lutte pour une place en finale de play-offs du championnat de Première Division de basket-ball. Ces quatre équipes ont à cœur de remporter la victoire lors de ces demi-finales aller. Ce qui les placerait en ballottage favorable pour la manche retour prévue le 18 septembre prochain.

La formation des Malherbes B Harlems et celle de Forest Side seront les premières à entrer en action. Elles croiseront le fer à 15h et pour mettre toutes les chances de leur côté, elles devront marquer un maximum de points et tâcher d'en concéder le moindre possible. À ce niveau, Malherbes (17 pts) part avec un léger avantage.

Cette dernière, qui a déjà fait plier les Highlands Young Cadets — qui possèdent la meilleure attaque et défense du championnat —, compte huit victoires en neuf sorties. Avec 586 points marqués contre 417 encaissés pour une première place au classement du championnat de basket-ball de Première Division, Malherbes Harlems se présente comme un gros morceau pour Forest Side.

L'équipe curepipienne, qui a évolué parmi l'élite l'année dernière aura ainsi fort à faire, car ses lacunes défensives peuvent lui coûter très cher. Trois défaites en neuf matches, les protégés de Henry Hon Ping devront ainsi se montrer sous un autre visage, plus solides en défense et plus efficaces en attaque car en face, leur adversaire est en pleine forme et ne leur fera aucun cadeau.

Autre affiche alléchante, Highlands Young Cadets-Blackshields. Ce match mettra aux prises respectivement, la meilleure attaque face à la meilleure défense de la D1. La victoire se jouera sur la conviction car sur papier, c'est 50-50. Les deux équipes ont les atouts nécessaires pour valider leur billet pour la finale.

Les entraîneurs remis à niveau

Hier au gymnase de Phoenix, une quarantaine d'entraîneurs de basket-ball de Super League et de Première Division ont suivi leurs premiers cours de remise à niveau. Ce stage de trois heures est animé par le nouveau Directeur technique national (DTN) Jean-Paul Rabatet. Cet apprentissage, qui vise à donner aux coaches une formation adéquate pour faire progresser davantage le basket-ball mauricien, les clubs locaux et aussi les joueurs, aura lieu chaque samedi de 13h30 à 16h00 jusqu'au 1er octobre prochain.

Une présélection mise sur pied

À l'approche des 10es Jeux des Îles de l'océan Indien dans trois ans, Jean-Paul Rabatet a déjà commencé son travail de préparation. En effet, il a déjà convoqué les meilleurs joueurs de la Super League à un premier regroupement ce mardi 13 septembre pour un team building. De là commenceront les choses sérieuses avec des entraînements intensifs et les matches amicaux face à d'autres sélections.

Les play-offs :

Aujourd'hui

Malherbes B Harlems v/s Forest Side à 15h

Highlands Young Cadets v/s Blackshields à 17h

Les matches retour auront lieu le 18 septembre