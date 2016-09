BASKET-BALL — D1, PLAY-OFFS (MANCHE RETOUR): Ça passe ou ça casse

Place aujourd'hui au deuxième acte des demi-finales des play-offs du championnat national de basket-ball de Première Division. Au match aller, l'équipe de Malherbes B Harlems avait battu Forest Side SC dans la douleur (56-52). Tout comme elle, l'Association Blackshield a également souffert pour remporter la victoire face à Highlands Young Cadets (52-50).

Victorieux certes, mais le plus dur reste à venir : conserver leur léger avantage et valider leur ticket pour la finale. En effet, Malherbes Harlems et Blackshield ont gagné la bataille mais pas la guerre. Cet après-midi au gymnase de Phoenix, ces dernières affrontent respectivement la formation de Forest Side et de Highlands qui lutteront pour prendre leur revanche et renverser les pronostics qui pour l'instant, ne sont pas en leur faveur.

Quatre points séparent Malherbes Harlems et Forest Side alors qu'il y a seulement deux points de différence entre Blackshield et Highlands. L'écart n'est donc pas insurmontable. Cela étant dit, la qualification pour la finale n'est pas encore acquise pour les quatre équipes. Elles devront ainsi rivaliser sans relâche jusqu'au coup de sifflet final pour espérer être promue en Super League.

Forest Side, qui a connu l'élite l'année dernière, devra faire preuve de solidité en défense. Face à la deuxième meilleure attaque du championnat, elle risque encore d'en prendre un sacré coup. Du reste, la mauvaise organisation en défense des joueurs d'Henry Hon Ping leur a valu la relégation en D1 et leur a également fait perdre beaucoup de points au classement depuis le début de la saison.

De ce fait, s'ils veulent disputer la finale des play-offs, ils devront se surpasser en défense aussi bien qu'en attaque. Car en face, leur adversaire jouera son va-tout pour conserver toutes ses chances. Et les Harlems ont certainement les moyens. D'ailleurs, ils n'ont pas été avares de démonstration en faisant plier facilement quelques clubs de la D1 pour venir disputer le dernier carré de la compétition. De plus, Malherbes Harlems qui est invaincue depuis la troisième journée du championnat marquée par une défaite – la seule jusqu'à présent – est dans un très bon dynamisme.

Dans l'autre affiche, Blackshield, malgré sa courte victoire sur Highlands Young Cadets à la manche aller, devra quand même rester sur ses gardes. Car les basketteurs de Highlands sauront comment exploiter leur moindre faux pas. Interdiction donc de flancher dans la dernière ligne droite pour les représentants de l'Association Blackshield.

Force est de constater que cette dernière est une sacrée équipe, capable du pire comme du meilleur comme de réaliser de très belles performances là où on s'y attend le moins. On se souviendra de sa victoire face aux Malherbes B Harlems (51-49) en juillet dernier puis de son dernier succès face à une équipe (Ndlr : Highlands Young Cadets) qui l'a déjà battu jadis, en championnat. À quelques heures du débat, distinguer un favori n'est ainsi pas évident. Mais le spectacle sera bel et bien au rendez-vous.

Les résultats de la manche aller :

Malherbes Harlems b. Forest Side 56-52

Blackshield b. Highlands Young Cadets 52-50

Le programme de la manche retour :

Aujourd'hui

Highlands Young Cadets v/s Blackshield à 15h

Forest Side v/s Malherbes b Harlems à 17h