C'est la cinquième Coupe de la République que remporte le Real sous l'ère de Neva Vadivelloo. Dimanche dernier au gymnase de Phoenix, la formation issue de la capitale a dominé les Mahebourg Flippers (67-51) au terme d'une finale maîtrisée du début jusqu'à la fin. En effet, le Real a affiché ses intentions dans le premier quart-temps (21-18) avant de mener la vie dure aux Flippers entraînés par Pascal Prayag dans le deuxième (20-14). À ce stade de la compétition, la confiance régnait dans le camp des Port-Louisiens. Pour conserver cet avantage, les protégés de Neva Vadivelloo allaient muscler leur jeu jusqu'au coup de sifflet final ne donnant aucune chance à leur adversaire de retourner dans la partie. Ils ont remporté le troisième et le dernier quart-temps respectivement sur le score de 13-9 et 13-10.

Pour Neva Vadivello, cette coupe de la République vaut son pesant d'or. « Dans le briefing d'avant match, j'avais demandé à mes joueurs d'être agressif à 100% dès les premières minutes et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tenu ce rythme jusqu'à la dernière période. Cette détermination et notre bonne condition physique nous ont permis de faire la différence face aux Flippers et de rester invaincus depuis cinq ans dans cette compétition, depuis que je suis là. Personnellement je ne peux qu'être fière. Cependant, la victoire n'aurait pas été possible sans notre esprit d'équipe reliant joueurs, entraîneur et dirigeants », souligne-t-il.

Mais remporter la Coupe de la République une nouvelle fois n'est pas une fin en soi pour le coach du Real. Puisque désormais, il a jeté son dévolu sur le championnat national de basket-ball (Super League) où son équipe est classée troisième après la manche aller avec deux défaites au compteur. « Nous devons continuer sur cette lancée en Super League. Nous devons maintenant aborder la phase retour avec la même énergie. Nous avons à cœur de faire un sans-faute afin qu'on puisse revenir en tête du classement », avance-t-il. Toutefois, on peut être certain que le leader, le club de Mahebourg Flippers ne se laissera pas faire après être passé à côté de leur finale qui aurait été une première de leur histoire s'ils l'avaient remporté.

Selon Pascal Prayag, le Real était tout simplement au-dessus du lot ce jour-là. « Nos adversaires étaient dans la forme de leur vie, en particulière Joey Gerie qui était le fer de lance de son équipe. Contrairement à nous défensivement, le Real a été plus solide et agressif causant pas mal de problèmes à nos porteurs de ballon. Et ça nous devons l'accepter ! Mais le plus important est de tirer des leçons de nos erreurs pour que nous puissions nous remettre sur les rails car, notre objectif est de remporter le championnat. D'ailleurs, la phase retour est connue pour être l'étape la plus difficile », admet le coach de la formation Mahébourgeoise.

Du côté féminin, la consécration a été pour l'Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH) sans surprise. La bande à Jean-Marie Bugheerathee a fait plier l'équipe de Beau-Bassin/Rose-Hill (BB/RH) Hoop (56-47). « Nous étions confiants. Nous nous sommes préparés intensivement pour cette rencontre. Cependant, la finale n'était pas gagnée d'avance. Mes joueuses ont travaillé d'arrache-pied sur le terrain face aux Hoops qui nous mettaient constamment la pression. On a gardé notre sang-froid et on a imposé notre jeu. Mais je dois dire que j'ai au sein de mon effectif, des basketteuses ayant le sens du collectif et des qualités individuelles qui ne passent pas inaperçues. Par exemple Julie Laplanche et la Malgache Mamie qui sont de très bonnes dribbleuses. Tandis que Caroline Adeline est excellente en situation d'un contre un. Toute l'équipe a apporté sa pierre à l'édifice », a-t-il fait ressortir avant d'adresser une mention spéciale à James Li, l'autre entraîneur de l'USBBRH « qui a beaucoup apporté également ».

Super League – manche retour

Bon démarrage pour le CSSC et le RBW

La manche retour du championnat national de basket-ball a débuté depuis mardi dernier. Et jusqu'à ce jour, deux matches ont été disputés. Le Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) a dominé l'École de basket de Cassis (EDB) 74-44 tandis que les Roche Bois Warriors (RBW) ont fait plié l'équipe de Beau-Bassin/Rose-Hill Hoop 80-42. Le CSSC et les RBW se sont bien repris après leur élimination dans la Coupe de la République, respectivement en quart de finale et demi-finale. Les Flippers entreront en piste le 19 mars et seront face aux U21 du Centre national de formation de basket-ball (CNFBB). L'occasion pour l'équipe de Pascal Prayag de se ressaisir, mais plus important, de continuer leur marche en avant.

Round 1

14 mars

ASVP v/S Vikings à 19h

16 mars

Vuillemin v/s Hammers à 20h

19 mars

Flippers v/s U21à 14 h 30