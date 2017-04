BASKET-BALL I CAN 2017 (U16) : Les chantiers du comité organisateur

Alors que la sélection des moins de 16 ans est en stage en France, l'organisation de la CAN 2017, qui se tiendra du 13 au 22 juillet à Maurice, est déjà en marche. En nommant Dominique Filleul à la tête du comité organisateur, la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB) a mis les petits plats dans les grands. Il faut maintenant que le comité organisateur se penche sur les dossiers les plus urgents, à l'instar des finances et de l'hébergement.

Dominique Filleul, le président du comité organisateur, voit les choses en grand. D'abord, il souhaite redimensionner le gymnase de Phœnix, qui accueillera la compétition. « Cela inclura l'installation d'écrans géants à l’intérieur. » En fait, le gymnase devra être rénové. Le parquet ne devra comporter que les délimitations d'un terrain de basket-ball. « C'est une exigence de la FIBA », avance Hedley Han, président de la FMBB. Ce qui implique que les tableaux d'affichage de 24 secondes seront changés et que le gymnase lui-même subira un lifting. En outre, Guruduth Ramluchmun, officier du ministère de la Jeunesse et des Sports, a précisé que la FMBB a déjà acquis le soutien du MJS.

Et si les sponsors ne suivent pas ? « On va couper sur certaines prestations », prévient Dominique Filleul. Avec un budget aussi élevé, le comité organisateur doit donc trouver un mécène à la hauteur de ses attentes financières. Pour cela, plusieurs pistes sont évoquées. Mais Dominique Filleul veut toutefois réserver la surprise. « Nous avons entamé des pourparlers avec d'éventuels sponsors. Nous communiquerons à cet effet en temps et lieu. »

Pour l'instant, la question est de savoir si l'organisation sera dédiée à un sponsor titre ou s'ils seront nombreux à s'associer pour soutenir financièrement la compétition. « Si mes sponsors s'engagent, cela nous faciliterait grandement la tâche », avoue Dominique Filleul.

La compétition se tiendra en juillet (13-22). Mais pour que tout se passe sans anicroche, il faut encore que le comité organisateur arrive à tout boucler d'ici deux mois. « Cela nous permettra de voir venir », explique le président du comité d’organisation. Mais surtout, de parer à toute éventualité, tout en gardant les détails pour la fin. « On pourra toujours travailler sur les détails comme les cérémonies d'ouverture et de fermeture. »

Cette compétition verra la présence de certains hauts dirigeants de la FIBA et de la FIBA Afrique. De quoi donner un cachet particulier au tournoi. Et pour cela, il faut que le logement proposé soit à la hauteur des dirigeants, mais aussi des joueurs. « Nous sommes en pourparlers avancés avec un groupe hôtelier », indique Dominique Filleul. Dans la pratique, l'organisation doit trouver des hôtels qui soient plus ou moins à proximité du gymnase de Phœnix.



QUESTIONS À CHRISTOPHE SAUBESTRE (entraîneur Maurice U16) : « Espérer une prise de conscience »

Alors qu'il s'apprêtait à prendre l'avion pour la France en compagnie de la sélection nationale des moins de 16 ans de basket-ball, le Français Christophe Saubestre, qui a pris en mains la destinée du groupe, jette un regard optimiste sur l'évolution des joueurs sous sa coupe, tout en espérant à long terme une prise de conscience collective. Il nous livre ses impressions.

Christophe Saubestre, vous avez été nommé à la tête du groupe depuis quelques mois déjà. Quel constat faites-vous de la situation ?

Nous avons beaucoup de retard par rapport aux autres pays. En fait, nous avons huit ans à rattraper en seulement huit mois. C'est dire toute la difficulté qui nous attend. Mais le tout est de mettre sur pied une équipe combative, qui vivra l'aventure à fond.

Vous allez en stage pour la deuxième fois cette saison. Cette fois, ce sera plus poussé. Quelles sont vos attentes ?

Lorsque nous étions à La Réunion en janvier, c'était avec l'intention de mettre sur pied un groupe cohérent, qui avance dans la même direction. Cette fois, nous allons en France pour mettre au point les détails physiques et travailler cet aspect collectif. Nous affronterons pendant notre passage en France (ndlr : à Tours et à Orléans) pour nous mesurer à des équipes de notre catégorie et voir les progrès à accomplir.

Les jeunes se sont pourtant mis à la compétition (ndlr : en D1)...

Oui, et je constate que l'équipe avance dans le bon sens. Ils sont motivés, ils vont dans la direction que nous aurions souhaité. En tant que responsables, nous essayons de notre côté d'insuffler de la motivation aux joueurs. Leur réaction est positive parce qu'ils veulent encore apprendre et progresser.

Quel est l'objectif de Maurice en participant à la CAN 2017 des U16 ?

La question se situe sur deux volets. Déjà, quand on voit le retard accumulé par rapport aux autres nations, il faut être honnête envers soi. On ne pourra jamais rattraper le retard que nous avons. J'ai dit plus haut que nous avions huit ans de retard. L'objectif est donc d'espérer une prise de conscience. De la Fédération mauricienne d'abord, qui a compris que nous n'avions pas les moyens de rivaliser avec les pays qui seront là. On ne battra pas l'Égypte, par exemple. Des autorités ensuite, pour qu'elles réalisent que la pratique du sport, quel qu'il soit, doit commencer très tôt.

Et sur le plan sportif ?

Que les joueurs fassent de leur mieux. On ne va pas leur mettre la pression pour obtenir des résultats. On arrivera à la compétition avec un groupe de joueurs qui voudront faire honneur à leur pays.

Le logo dévoilé

Le logo de la compétition a été dévoilé le 28 mars au cours d'une présentation qui a réuni Dominique Filleul, président du comité organisateur, Hedley Han, président de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB), et Guruduth Ramluchmun, du ministère de la Jeunesse et des Sports. Il faut souligner que le visuel a été créé par Alia Hossen, de Hashtag Marketing. À l'origine, cette enseigne a nécessité plus de deux semaines de travail. « J'ai dû le redessiner pour satisfaire les exigences de la FMBB et de la FIBA Afrique », explique la créatrice. Ce qui a donné, au final, un logo aux couleurs chatoyantes, représentant l'Afrique.

Ainsi, on retrouve le dodo, l'emblématique oiseau de Maurice, qui surmonte un ballon de basket. Ensuite, des couleurs qui vont en s'assombrissant, le jaune, l'orange et différentes teintes de violet, ainsi que du noir. « Le dodo est l'oiseau symbolique de Maurice et la forme rappelle une ballon de basket », explique la créatrice. Des paysages typiques de la savane africaine, ainsi que le désert, représentent le continent. « Nous avons mis l'accent sur les détails liés à l'environnement, mais aussi pour symboliser les 12 pays qui seront réunis. »

Le noir symbolise la force et la puissance, tandis que l'orange et le jaune représentent le soleil, la confiance et le succès. Ce logo sera utilisé sur tous les supports liés à la CAN 2017.