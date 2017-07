BASKET-BALL I CAN U16 2017 (Bilan) : Entre succès et désillusions…

La CAN U16 de basket-ball, qui a pris fin samedi dernier avec le sacre du Mali aux dépens de l’Égypte en finale, a montré de quoi Maurice était capable en termes d’organisation, mais aussi sur le plan sportif. Si sur le premier plan on a été servi, sur l’autre, par contre, il faudra repasser. En attendant que la FIBA Afrique décide d’accorder à nouveau une organisation de taille à la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB), voici ce qui a été bon et moins bon pendant une semaine.

Mention bien

Le sacre du Mali

Six éditions qu’ils courent après un titre chez les U16. La sixième aura été la bonne pour les Maliens, après la cruelle désillusion de 2015 à domicile. Cette fois, ils ont donné l’impression d’avoir marché sur l’eau, tant ils paraissaient sûrs d’eux et en totale maîtrise de leurs moyens sur le terrain. L’Égypte, avec trois titres en poche déjà, regardait déjà les Maliens d’un autre œil en demi-finale. Il faudra attendre deux ans pour la revanche des Pharaons.

Le match de la troisième place

Le match pour la médaille de bronze entre l’Algérie et la Tunisie a donné lieu à une belle empoignade. Pas en première mi-temps, où les Algériens ont pris une belle option en menant 33-5, mais en deuxième tranche, quand la Tunisie est revenue à hauteur de leur adversaire. Il a fallu attendre les derniers instants de la rencontre pour savoir qui repartirait avec le bronze autour du cou. Les Algériens, déjà troisièmes en 2015, ont réitéré leur performance et sont déjà qualifiés pour la prochaine édition.

La présence des personnalités

Il y a eu pendant la compétition une valse de personnalités. Du Malien Hamane Niang, président de la FIBA Afrique, au joueur Boris Diaw, en passant par la mère de ce dernier, Elizabeth Rioffiod, 247 sélections en équipe de France, pour terminer par Jean-Pierre Suitat, président de la Fédération française de basket-ball (FFBB), les VVIP ont apporté une plus-value à l’événement de par leur présence. Peut-être un filon à exploiter pour la suite.

Les volontaires

Toute organisation nécessite son lot de volontaires. Cette CAN U16 n’a pas dérogé à cette règle. Au four et au moulin, fatigués mais sans jamais faire la moue, ils ont apporté eux aussi leur pierre à l’édifice du succès de l’organisation. Ils méritent toutes les félicitations pour le travail abattu.

Les rencontres

La grande majorité des rencontres a donné lieu à de belles empoignades. Cela, il ne faut pas l’oublier. Et les joueurs, bien qu’évoluant devant des gradins quasiment vides, n’ont pas hésité à donner le meilleur d’eux-mêmes. Bref, de beaux moments de basket-ball.

L’équipe de Madagascar

Voilà une équipe qui aurait pu aspirer à mieux. Madagascar, cinquième seulement au classement final, a connu de très mauvais débuts, mais a su se ressaisir au cours de la compétition en signant deux belles victoires en phase de poules, contre l’Algérie et le Rwanda. C’est leur arrivée tardive, au matin de la compétition, qui a pesé lourd dans leurs jambes. Cela dit, Madagascar aurait pu prétendre à mieux.

Les supporters malgaches

Ils n’étaient pas nombreux, mais ils ont fait du bruit. Eux, ce sont les quelques supporters malgaches qui ont fait le déplacement au gymnase de Phœnix pour soutenir leur sélection nationale. Armés de couvertures de casseroles — il faut le souligner —, ils n’ont pas hésité à donner de la voix à chaque point de leurs favoris. Chapeau !

À revoir

La sélection mauricienne

C’est à coup sûr une belle épine dans le pied de la FMBB. En se prenant des valises, les joueurs ont payé pour les erreurs que la fédération a commises depuis de nombreuses années. Manque de vision, absence de compétitions, mauvaise préparation, éléments dispersés : la sélection nationale a pourtant montré quelques phases de jeu intéressantes, mais sans toutefois bousculer les grosses cylindrées du continent. Si elle veut viser l’Afrobasket U18 dans deux ans, il faudra redresser la barre et se mettre tout de suite au travail.

L’affluence

C’est connu, les compétitions internationales à Maurice, aussi importantes soient-elles, ne mobilisent pas les grandes foules. Cette CAN U16 n’a pas dérogé à la règle. Ce n’est que le jour de la finale que les gradins étaient quasiment remplis. Les matches de la sélection nationale ont bien attiré des spectateurs. Mais ce n’est pas encore la foule des grands jours. Peut-être qu’avec de plus importants moyens de communication et une campagne médiatique mieux pensée les choses auraient été différentes.