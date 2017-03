BASKET-BALL : L’USBBRH et le Real l’emportent

Les finales de la Republic Cup ont eu lieu hier au gymnase de Phœnix en masculin et en féminin. La formation de l’Union Sportive de Beau Bassin Rose-Hill s’est ainsi imposée face à BBRH-Hoop sur le score de 56-47, alors que chez les garçons le Real a conservé son titre dans cette compétition face aux Flippers en concluant le match sur un score de 67-51.

Le technicien de l’USBBRH, Jean-Marie Bhugeerathee, attribue la victoire des siens à un entraînement plus soutenu au cours des deux semaines écoulées, juste assez pour mettre au point une stratégie. « Nous avons pris le temps d’observer nos adversaires et nous avons constaté qu’elles jouaient avec plus d’agressivité. Nous avons donc misé sur la défense et ça a marché. Nous avions 14 points d’avance au 3e quart temps. Les joueuses ont su maintenir cet écart, tout en restant à l’écoute des consignes. Nous visons maintenant le titre de champions de Maurice », soutient Jean Marie Bhugeerathee.

Rubin Batterie, l’entraîneur de BBRH-Hoop, attribue cette défaite à un manque d’adresse devant le panier adverse, mais aussi à une absence de rencontres à ce niveau de la compétition. « Cela fait plus d’un an que nous n’avons pas eu de match de ce niveau et ce n’était pas aussi simple face à une bonne équipe. Il y a eu quelques lancers francs qui n’ont pas vraiment marché mais les filles ont quand même fait des efforts. Nous continuerons avec notre famille de Hoop à travailler ensemble. »

En masculin, le Real a conservé son bien aux dépens des Mahebourg Flippers. Dans un match disputé, les deux équipes n’ont laissé aucune chance à l’adversaire, comme le témoigne le score de 19-18, 20-26 et 27-33, entre autres. Toutefois, à la troisième reprise, le Real a pris une avance considérable (41-32) pour ensuite porter son avance à 60-46. « Je dirais que la solidarité de l’équipe a fait la différence », estime Désiré Numa, qui a rejoint le staff technique du Real l’année dernière.

Au final, les Port-Louisiens s’imposent sur le score de 67-51. « Je suis satisfait de voir la progression de l’équipe et l’adaptation des nouveaux joueurs. Nous travaillerons encore sur quelques manquements que j’ai repérés en attendant la reprises du championnat », fait ressortir Désiré Numa.

Chez les Flippers, cette défaite a un goût amer. L’entraîneur Pascal Prayag, estime que c’était un jour sans pour les siens. « Je regrette que certains n’aient pas compris qu’il fallait jouer en équipe. » En outre, plusieurs de ses joueurs découvraient une finale nationale. « Il y a quelques joueurs qui ont disputé une finale pour la première fois. J'ai aussi constaté qu'il y avait de mauvaises phases de jeu. Ce sont des aspects que nous retravaillerons, surtout que nous visons le championnat cette saison », conclut-il.

Résultats

Féminin : USBBRH b. Hoop (18-30, 25-34, 34-40 et 47-56)

Masculin : Real b. Flippers (21-18, 35-30, 52-38 et 67-51)