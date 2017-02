BASKET-BALL : L'École fait la leçon au CNFBB

L'École de Basket de Cassis (EDB Cassis) a remporté dimanche le match qui l'opposait aux moins de 21 du CNFBB, comptant pour la 11e journée de la Super League.

Après leur défaite aux mains des Mahebourg Flippers il y a une semaine, les protégés de Clency Pragassa n'ont pas raté leur coup. Ils ont d'ailleurs pris le meilleur départ avec une avance de 11 points à l'issue de la première tranche (19-8). Certes, ils ont un peu accusé le coup au deuxième quart, avec les joueurs du CNFBB qui reprenaient la main, sans que ces derniers ne parviennent toutefois à dominer le sujet (13-17).

L'EDB Cassis boucle donc sa première partie de rencontre avec une avance de sept points (32-25) et aborde les deux dernières tranches avec une certaine sérénité. Ce que les coéquipiers de Norbert Provence feront à la reprise, avec une avance à 15 points (57-42), avant de porter l'estocade finale 22-15 dans le dernier quart. Score final : 79-57.

Dans le match de la journée dominicale, le CSSC a encore confirmé ses ambitions. La victime des Curepipiens ? Les modestes Hammers, qui ne retrouvent pas le rythme en Super League cette saison. Le score en dit long sur les envies des uns et l'état d'esprit des autres (106-46). Soixante points d'écarts, que les Curepipiens ont bâti tout au long de la rencontre, allant jusqu'à 30 points d'avance à la mi-temps, et jusqu'à 48 points à la fin du troisième quart.

C'est dire les vélléités de l'effectif dirigé par Rafael Richiero, qui a déjà signé une victoire de prestige contre le Real lors de la manche aller. Dans le dernier quart, les coéquipiers de Mohamed Buhuri n'ont eu qu'à gérer leur avance, qui est passée de 48 à 60 points (106-46). Cela place désormais le CSSC sur la liste des équipes à suivre cette saison.

Finalement, dans la dernière rencontre, les Vuillemin Soldiers n'ont pas eu à se forcer contre BBRH-Hoop. Les protégés de Vincent Boitier et ceux de Rubin Batterie ont livré une bataille acharnée et équlibrée, avec les Rose-Hilliens virant en tête à la mi-temps (25-30). Mais au prix d'un effort défensif considérable au troisième quart (17-7), puis d'un élan offensif tout aussi considérable au cours de la dernière tranche (32-10), les Beau-Bassinois ont forcé la décision pour finalement s'imposer sur le score de 74-47.

BBRH-Hoop a ce soir l'occasion de se racheter dans le cadre de l'avant-dernier match de la manche aller. Il affrontera les Vikings, très mal en point en championnat, à 19h au gymnase de Phoenix. Jeudi, les Vuillemin Soldiers devront confirmer leurs bonnes dispositions contre l'AS Vacoas-Phoenix. Les Beau-Bassinois ne devraient pas avoir de mal pour s'imposer, sauf si les Vacoassiens arrivent à renaître de leurs cendres.