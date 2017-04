BASKET-BALL – À ORLÉANS ET TOURS (31 MARS -12 AVRIL): Les U16 à un stage poussé en France

Vendredi dernier, la présélection mauricienne de basketball (U16), composée de 11 joueurs, a mis le cap sur la France pour un camp d'entraînement qui durera jusqu'au 12 avril. Comme accompagnateurs, le Directeur technique national (DTN) de Maurice, Jean-Paul Rebatet, l'entraîneur Christophe Saubestre et Hedley Han, président de la fédération mauricienne de basket-ball (FMBB), qui agit comme chef la délégation mauricienne.

En hexagone, l'expatrié David Crudo, qui évolue en Suisse, rejoindra directement l'équipe en France et entamera leur préparation, qui se veut cohésive en vue de leur participation à l'Afrobasket, du 13 au 22 juillet au gymnase de Phoenix. Dans le cadre de leur stage, les joueurs passeront six jours à l'Académie Orléans et quatre à celle de Tours. Plusieurs matches amicaux sont au programme.

Selon Jean-Paul Rebatet, le niveau sera supérieur à celui du Centre de Ressources, d'Expertise et de Performance Sportives (CREPS) de La Réunion, où le groupe était en stage en janvier dernier. « On va se confronter à un niveau qui nous dépasse. Mais l'objectif est de continuer de renfoncer la cohésion de l'équipe et de poursuivre également sur notre marge de progression. Il faut que les joueurs tirent un maximum d'expérience de ce stage en France », avance-t-il.

La délégation mauricienne :

Les joueurs : Jeremy Bradley KOWLESSUR, Jeremy Garvey Fowdar ARMAND, Pierre Teddy Jeremie DHACOO, Hermann Kilian CAMAL BOUDOU, Nevish Oyvind DOORGHEN, Ryan Ygor JHUNGUR, Rouvin VYDELINGUM, Jean-Phil Alexandre WONG MOI SANG, Daniel Elijah SANDIAN, Ridge Dominique SOPHIE, Jean Ramero Emilio COOPEN

Les accompagnateurs : Jean-Paul REBATET (DTN), Christophe SAUBESTRE (Entraîneur) et Hedley HAN (président de la FMBB).