BASKET-BALL – PRÉPARATION POUR LES CHAMPIONNATS D'AFRIQUE (AFROBASKET): Les U16 ont pris du galon en France

Après 11 jours de stage passés en France, soit six du côté d'Orléans et cinq à Tours, les 12 Mauriciens de la sélection des moins de 16 ans ont pris une sacrée leçon de basket. Entraînés au même rythme que leurs homologues français, les basketteurs mauriciens ont pris un peu de temps pour se mettre dans le bain, à Orléans. En effet, pour leur premier match ils ont été battus à plate couture 93 à 38. Mais de match en match ils ont commencé à démontrer des signes de progression et davantage de cohésion; l'objectif de ce déplacement en France. C'est ainsi qu'ils travaillent sur un jeu d'ensemble tout en affinant les qualités techniques et individuelles pour ne pas que faire de la figuration aux championnats d'Afrique de basket U16 (masculin) qui se tiendront à Maurice du 13 au 22 juillet prochain au gymnase de Phoenix.

Si les jeunes basketteurs mauriciens s'en sont sortis sans la moindre victoire à Orléans, par contre ils ont pu clôturer le stage d'entraînement sur une bonne note. En effet, après trois défaites, la présélection a remporté son dernier match face à l'Académie de Tour avec une différence de quatre points. Pour l'entraîneur Christophe Saubestre, qui était du voyage avec le Directeur technique national Jean-Paul Rebatet et le président de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB), le constat est encourageant. « Le stage en France a été très positif puisqu'il a permis aux joueurs de bien progresser. Nous avons pu combler un certain retard en nous entraînant avec les académies françaises. Lorsqu'on était à Tours, par moments, les gars jouaient au même niveau que leurs adversaires. Nous avons eu ce que nous étions venus chercher. Nous sommes rentrés à Maurice avec du travail sur la planche car nous devons maintenant garder la même motivation, attitude et le rythme », fait-il ressortir.

Doorghen effectue un essai à Orléans

Autre satisfaction dans le camp mauricien, c'est l'intégration de David Crudo au groupe. Ce dernier, un Mauricien évoluant en Suisse, a rencontré et joué pour la première fois avec ses camarades. « C'est une très bonne pioche. Il évolue au poste de meneur de jeu, a pu mettre l'équipe en place et la faire jouer de façon constructive. Grâce à sa vision dans le jeu, sa technique et sa capacité à dribbler, il compense sa petite taille qui représente un handicap au basket », souligne Christophe Saubestre.

Par ailleurs, si le David Crudo a tapé dans l'œil pour sa première sortie avec l'équipe nationale de moins de 16 ans, Nevish Doorghen a aussi impressionné. Mesurant 1,96 m, il a été à l'essai à l'Académie d'Orléans. « Nevish est un ailier à la base mais qui peut aussi jouer en pivot. Son atout est bien évidemment sa grande taille. Les dirigeants l'avaient repéré lors du stage. Si tout se passe bien, il intégrera le pôle espoir d'Orléans. Pour l'instant, il est encore en attente d'une réponse », nous informe son entraîneur.

AFROBASKET SENIOR – ÉLIMINATOIRES ZONE 6: Leslie Cherubin arbitre Afrique du Sud-Zimbabwe

L'arbitre mauricien Leslie Cherubin est encore une fois à l'honneur. Après avoir été sollicité pour arbitrer les quarts de finale et les demi-finales de la Coupe du président à Madagascar la semaine dernière, il a été désigné par la Fédération International de basket-ball (FIBA), avec les Mozambicains Arthur Bandeira et Celio Chiau, pour officier dans la rencontre entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe ( zone 6/ groupe A) comptant pour les éliminatoires de l'Afrobasket (senior). Le match aller disputé vendredi soir à Johannesburg s'est soldé par une victoire des locaux 74-67. À l'heure où mettions sous presse, les deux équipes s'affrontaient pour le match retour. Le vainqueur de ce barrage entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe deviendra la 14e équipe à décrocher sa place dans le tableau à 16 nations du FIBA AfroBasket 2017, qui aura lieu du 19 au 30 août à Brazzaville, Congo. Il rejoindra parmi les qualifiés le Nigeria, champion en titre, la République du Congo, hôte, la République démocratique du Congo, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Maroc, le Sénégal, la Tunisie, l'Égypte, l'Ouganda, l'Angola et le Mozambique.