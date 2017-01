BASKET-BALL : Priorité aux équipes nationales

2017 sera-t-elle l’année des sélections nationales ? Tout laisse croire que oui, après que la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB) ait pris la décision de consacrer l’année aux équipes nationales. Ainsi, on devrait, si les plans sont respectés, voir les équipes nationales seniors se regrouper une première fois en février.

Si la FMBB et la direction technique nationale accorderont plus d’attention à la sélection des moins de 16 ans, les équipes nationales seniors ne seront pas en reste. « Nous souhaitions depuis quelque temps relancer les sélections nationales masculine et féminine », explique Hedley Han, président de la FMBB.

Dans la pratique, l’arrivée du Français Jean-Paul Rebatet au poste de DTN a servi à la mise en place du projet, qui devrait être implémenté au mois de février. « Février sera idéal pour le premier regroupement, puisque ça va coïncider avec la fin de la manche aller de la Super League », ajoute le président de la FMBB.

En fait, la volonté de la Fédération de remettre sur pied les sélections nationales tiennent au fait que l’instance fédérale avait postulé dans le tournoi masculin des Jeux de la Francophonie, du 21 au 30 fin juillet prochain, en Côte d’Ivoire.

Sauf que la candidature de l’équipe masculine n’a pas été retenue. Par contre, l’organisation a décrété que la sélection féminine est d’ores et déjà qualifiée pour la phase finale. « Nous souhaitions déjà exposer les équipes à la scène internationale. »

Dans un premier temps, c’est le DTN Jean-Paul Rebatet qui chapeautera la mise en place des deux groupes. La FMBB fera, par la suite, un appel de candidatures pour dénicher les potentiels entraîneurs.

Les choses démarreront fort une fois les équipes mises en place. En effet, si la trêve du championnat est observée, les joueurs ne devraient pas connaître de repos. Un premier camp d’entraînement se tiendra à ce moment de la saison. « Ce sera le moment de regrouper les joueurs, d’autant que les filles iront jouer aux Jeux de la Francophonie. Il leur faudra la meilleure préparation possible. »

Par contre, les U16, qui préparent activement leur première participation à la CAN 2017 (Afrobasket), auront, en ce début d’année, du pain sur la planche. Ils ont pris cet après-midi l’avion pour La Réunion, où ils disputeront une première série de test-matches contre le Pôle Espoirs de l’île Soeur. « Les joueurs se mesureront à d’autres joueurs de leur âge. »

Selon Hedley Han, ils auraient dû avoir pris l’avion ce matin, mais un souci technique a retardé leur embarquement. Résultat : le match contre Tampon, qui doit se jouer cet après-midi à 17 h 30, est toujours en suspens. « Cela dépendra s’ils arriveront à temps au CREPS », lâche Hedley Han.

La délégation, composée de 12 joueurs, de l’entraîneur Christophe Saubestre et du DTN Jean-Paul Rebatet, logera, jusqu’à dimanche, au CREPS de la Plaine des Cafres. « Nous avons fait de cette compétition la priorité pour les jeunes. Certes, les Jeux de la Francophoonie figurent aussi dans nos plans, mais la participation mauricienne à la CAN U16 est toute aussi importante », soutient encore Hedley Han.

D’autant que ce sera la première fois que Maurice accueille un événement de cette envergure. « Ce sera un double défi pour nous. Mais nous sommes sûrs de pouvoir le relever », conclut le président de la FMBB.