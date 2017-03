Basket-ball : Real et l’USBBRH remettent leur titre en jeu

Nouvelle finale pour le Real de Port-Louis en masculin et l’Union Sportive de Beau-Bassin Rose-Hill en féminin. Les deux équipes affronteront respectivement les Mahebourgs Flippers et le Beau-Bassin/Rose-Hill Hoop cet après-midi au gymnase de Phoenix avec l’objectif de garder leur couronne.

Le Real a eu toutes les peines du monde à se défaire des Roche Bois Warriors (RBW) en demi-finale. En effet, la formation port-louisienne doit sa qualification à son expérience. Après avoir mal commencé le premier quart-temps (14-19), le Real de Neva Vadivelloo est parvenu à remettre les pendules à l’heure dans le deuxième quart-temps (17-13) avant de puiser dans ses réserves pour terminer le match avec deux points d’avance (72-70). Une victoire acquise dans la douleur pour le tenant du titre qui, en finale face aux Mahebourg Flippers, aura à cœur de ne pas retomber dans ses travers.

Car le Real ne s’en est pas sorti indemne lors de la manche aller de la Super League. Le champion de Maurice en titre s’est incliné à deux reprises en dix sorties, face au promu Curepipe Starlight et les Roche Bois Warriors, contre toute attente. Il pointe à la troisième place au classement en attendant la reprise de la deuxième manche du championnat. Ce qui porte à croire que le Real a quelque perdu cette fougue qui l’avait conduit au doublé (championnat et Coupe de la République) la saison dernière.

« Depuis quelque temps, nous faisons face à des soucis au niveau de la concentration. Soit nous sommes trop concentrés, soit nous ne le sommes pas assez » , confie Neva Vadivelloo. « Mais nous avons travaillé durant la semaine écoulée. Nous sommes prêts, nous devons nous montrer sous notre meilleur visage face à nos adversaires. Depuis que je suis au Real, l’équipe a remporté quatre Coupe de la République et on en vise une cinquième cet après-midi. Toutefois, nous allons devoir faire sans notre pivot Ghansham Heerah, blessé à la cheville. Ça ne sera pas facile d’autant plus que la formation des flippers s’est transformée cette année ».

Et ce n’est pas Pascal Prayag, l’entraîneur des Mahebourg Flippers, qui dira le contraire. « Nous avons un effectif plus homogène cette année. Les joueurs sont motivés. D’ailleurs, ils me le prouvent à chaque occasion que ce soit aux entraînements ou dans les matches. Face au Real, qui reste une équipe redoutable et très expérimentée, nous n’avons pas le droit de baiser la garde. Concentration et application sont de rigueur. Au départ, je ne pensais pas qu’on puisse arriver en finale parce que mon objectif premier était le championnat. D’où ma décision de saisir la Coupe de la République pour faire tourner mon effectif et laissant mes joueurs titulaires récupérer. Mais maintenant que nous sommes en finale, nous allons tout donner », affirme-t-il.

Du côté féminin, la formation de Beau-Bassin/Rose-Hill (BB/RH) Hoop défiera l’Union Sportive de Beau-Bassin/Rose-Hill (USBBRH), qui sur papier est la favorite incontestée de cette finale. Sacrée en 2016 aux dépens des Malherbes Harlems, l’USBBRH à la ferme intention de continuer sur sa lancée et surtout d’entamer la défense de son titre en championnat, qui débutera dans les jours qui suivent. Cependant, l’autre équipe des Villes-sœurs, BB/RH Hoop, ne viendra pas avec la fleur au fusil. On peut être certain que cette formation jouera crânement sa chance. Ce duel est en outre l’occasion pour les joueuses des deux clans d’afficher d’emblée leurs ambitions en vue de cette saison 2017.



Le programme:

USBBRH v/s BB/RH HOOP à 15h (F)

FLIPPERS v/s REAL

à 17h (M)