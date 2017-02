BASKET-BALL—REGROUPEMENT: Trois groupes convoqués

Ils sont trois groupes, pour un total de 70 joueurs hommes et dames confondus, à avoir été convoqués par le DTN Jean-Paul Rebatet dans le cadre de la préparation des sélections nationales pour les échéances qui les attendent à court et à long termes. Parmi, 16 filles de moins de 25 ans qui préparent activement les Jeux de la Francophonie en juillet en Côte d'Ivoire.

Ce groupe profitera de l'expertise du Français Nicolas Corbe, qui a commencé ce matin sa tournée mauricienne. Ainsi, il dispensera jusqu'à dimanche des cours théoriques et pratiques pour les entraîneurs des différents clubs de l'île. Mardi, il s'attellera à une animation destinée aux élèves de l'École du Nord, avant de reprendre le chemin vers le CNFBB jusqu'à vendredi.

Il ne faut pas croire que les présélections seront mises de côté. Loin de là. Il tiendra une réunion de travail avec les joueurs demain, avant d'entamer une première séances avec les trois groupes. À partir de dimanche, deux séances quotidiennes seront au menu, allant parfois jusqu'à 21h30 pour les hommes. Sa tournée s'achèvera le 9 février par une dernière séance avec la sélection masculine.

Par ailleurs, la mise sur pied des trois groupes émane du DTN. Jean-Paul Rebatet a choisi de prendre le taureau par les cornes en créant un groupe en amont des prochains JIOI. Chacune des présélections est composée d'un mélange de joueurs d'expérience et de nouveaux venus.

On note ainsi la présence d'éléments tels que Jonathan Jules, Frédéric Dubois et autre Didier Cybèle au sein du groupe. Son de cloche plus ou moins identique chez les dames, avec Anoushka Josselin, Corinne Saumoroo, Karina Mootoosamy et Corinne Marguerite. La sélection des moins de 25 ans sera emmenée par Isabelle Némorin, qui évolue à La Réunion.

Notons que ce regroupement survient après la fin de la manche aller de la Super League 2016-17. Les joueurs, qui viennent de terminer la première partie de la compétition, devront disputer la Republic Cup 2017 avant d’entamer la manche retour.