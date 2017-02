BASKET-BALL—REPUBLIC CUP 2017: Choc CSSC/Flippers dès le premier tour

Seulement huit équipes en masculin et trois en féminin : voilà le total des formations qui participeront à la Republic Cup 2017, dont le coup d'envoi sera donné ce dimanche au gymnase de Phoenix. Et pour un début de compétition, on ne pouvait espérer mieux qu'un choc entre les prétendants que sont le CSSC et les Mahebourg Flippers.

Les deux formations, qui ont connu jusqu'ici un parcours intéressant en Super League, en seront à leur deuxième confrontation de la saison. Pour rappel, les Flippers avaient pris le dessus sur le CSSC, avant que les Curepipiens ne corrigent, quelques semaines plus tard, le Real, champion en titre. Le Real affrontera pour sa part les Highlands Young Cadets pour leur match de premier tour. Cette joute se jouera également ce dimanche, à partir de 16h30.

Deux autres rencontres sont au programme, les 21 et 23 février. Mardi, les représentants du CNFBB (U21) défieront les Roche-Bois Warriors. Jeudi, l'EDB Cassis et les Vuillemin Soldiers en découdront au gymnase de Phoenix. Les demi-finales se tiendront le 26 février, après le tirage au sort, qui est prévu pour le 21 courant.

En féminin, on assistera à une ligue à trois, l'USBBRH, BBRH-Hoop et la sélection des moins de 25 ans étant les seules engagées. Cette compétition sera à suivre avec attention, dans la mesure où les deux équipes ont dû se séparer de quelques éléments, appelées en sélection pour préparer les Jeux de la Francophonie.

Et dimanche, on aura un aperçu des intentions des unes et des autres, puisque le premier choc de la Republic Cup en féminin mettra aux prises les U25 à l'USBBRH. Ce match se jouera en lever de rideau. Une semaine plus tard, le groupe des moins de 25 ans défiera BBRH-Hoop.

La finale de la compétition féminine, le 5 mars, mettra aux prises le vainqueur de la première joute à celui de la deuxième rencontre.

Le programme

Masculin

Dimanche 19 février

Highlands Young Cadets/Real (16h30)

CSSC/Flippers (18h30)

Mardi 21 février

CNFBB (U21)/Roche-Bois Warriors (19h)

Jeudi 23 février

EDB Cassis/Vuillemin Soldiers (19h)

Demi-finales

Tirage au sort : Mardi 21 février

Rencontres : Dimanche 26 février

Finale

5 mars à 17 heures

Féminin

Dimanche 19 février

Sélection U25/USBBRH (14h30)

Dimanche 26 février

Sélection U25/BBRH-Hoop (14h30)

Finale

Dimanche 5 mars à 15h