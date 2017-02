BASKET-BALL—REPUBLIC CUP 2017: Retrouvailles Real/Flippers dimanche

On assistera ce dimanche en guise de finale de la Republic Cup de basket-ball à ce qui est désormais un classique : Real/Flippers. Les deux formations, qui se sont déjà confrontées cette saison, sont parvenues en finale en disposant respectivement des Roche-Bois Warriors et des Vuillemin Soldiers en demi-finale.

Les retrouvailles s'annoncent disputées pour la première finale de la saison. Le Real a démarré sa présente campagne par une large victoire aux dépens des Highlands Young Cadets (109-64) en quarts de finale. Les Flippers, eux, mataient facilement le CSSC au même stade, s'imposant 70-49.

En demi-finales, le choc entre le Real, tenant du trophée, et les Roche-Bois Warriors a tenu ses promesses. Ce sont même les Warriors qui mènent de cinq points à l'issue du premier quart (14-19). Le Real refait petit à petit son retard (17-13) au deuxième quart, mais reste malgré tout en chasse (31-32) à la mi-temps.

Mais à force de combativité, le Real réussit à revenir dans la partie. Il lui faudra cependant attendre le troisième quart-temps pour revenir à égalité avec son adversaire (21-20, 52-52). Le tenant du trophée ne devra son salut qu'en fin de partie, lorsqu'il prendra, pour la seule fois de la rencontre, les commandes du match (20-18) pour s'imposer 72-70.

De leur côté, les Mahebourg Flippers sont facilement venus à bout des Vuillemin Soldiers. En effet, la bande à Pascal Prayag s'est imposée 76-61 devant des Beau-Bassinois, qui ont tenté, tant bien que mal, de donner la réplique aux vice-champions de Maurice en titre. Les deux équipes ont parfois fait presque jeu égal, comme au premier quart (19-16) ou au deuxième (18-14). Mais les Soldiers ont sombré dans le troisième quart (24-14, 61-44). Le soubresaut de Vuillemin (15-18) dans l'ultime quart ne servira à rien. Les Flippers avaient depuis trop longtemps fait le break.

En féminin, on a assisté à une ligue à trois entre la sélection U25, l'USBBRH et BBRH-Hoop. La sélection U25 ne semble pas avoir encore trouvé ses marques à quelques mois des Jeux de la Francophonie. En effet, elle a essuyé deux lourdes défaites dans ce tournoi. La première contre l'USBBRH sur le score de 58-27 et la deuxième contre BBRH-Hoop (91-20).

On assistera, pour la finale féminine ce dimanche, à cet énième remake entre l'Union et son voisin Hoop.