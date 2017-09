BASKET-BALL — SUNNY 3X3 (U18): Huit équipes en phase finale

Les équipes sont venues des quatre coins de l'île pour participer aux Sunny 3x3 basket-ball Tournament. Cette année, cette compétition s'installe dans le cadre du lancement du 3x3 Young Lions Cup par la Fondation de la FIBA (IBF) en Afrique du Sud, un tournoi international pour les jeunes africains. Pour y participer, les fédérations nationales organiseront dans chaque pays participant un tournoi qualificatif pour des filles et garçons nés entre 1999 et 2001. Les gagnants seront invités pour la finale prévue lors du premier week-end de décembre à Gaborone au Botswana. Ainsi, hier au Gymnase de Phoenix, 15 équipes masculines et trois féminines étaient engagées dans la phase de poules, où on a vu la qualification de huit équipes pour la phase finale devant se tenir aujourd'hui. En masculin, AND1, CLC, Roche-Bois Matorkei, Ballers, Golden Hoopers et Supersonic se disputeront leur ticket pour le Botswana, alors qu'en féminin, Breakings et Highlands se disputeront la victoire finale.