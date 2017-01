BASKET-BALL - SUPER LEAGUE (10E JOURNÉE) : Le CNFBB en progrès

Les moins de 21 ans du CNFBB ont remporté dimanche leur deuxième match de la saison en dominant les Hammers sur le score de 85-79. La victoire des protégés du DTN s'est dessinée en cours de match, qu'ils ont dominé de la tête et des épaules, malgré une petite frayeur dans le dernier quart.

Jean-Paul Rebatet est passé par toutes les émotions. Pour le match d'ouverture de cette journée dominicale, l'objectif était clair : jouer, sans rien lâcher. Sur le parquet, ses protégés ont joué leurs partitions répétées à l'entraînement. « Il y a d'autres matches qu'on aurait pu et aurait dû gagner », lâche le DTN. Une phrase lourde de sens, surtout si on prend en considération le fait que le CNFBB menait à la mi-temps de 22 points (44-22).

Les Rouges, qui battent pavillon mauricien pour la Super League, prennent les choses en mains très tôt et enfoncent les Hammers au premier quart (20-12). Scénario identique en deuxième tranche, avec un 24-10 cinglant, sonnant le glas des ambitions nordistes. Sauf que les protégés de Lindsay Legris retrouvent de l'habileté. En témoigne cette lutte acharnée au troisième quart (27-26), alors que le CNFBB maintenait l'écart à 23 points (71-48).

Mais voilà ! Dans l'ultime quart-temps, le vent tourne. La défense du CNFBB, quasi inexistante, prend l'eau (21 points encaissés). L'attaque ne tourne pas à son meilleur niveau non plus, avec seulement 14 points. Mais ce sera suffisant pour que les jeunes prennent le dessus sur leur adversaire (85-79) et signent leur deuxième succès de la saison.

« On peut constater qu'il y a en effet une progression. Mais il faut que ce centre soit l'émanation des meilleurs joueurs du pays », explique Jean-Paul Rebatet, conscient de la tâche qui l'attend. Quoi qu'il en soit, le CNFBB commence déjà à prendre ses repères.

L'autre match, entre les Mahebourg Flippers et l'École de Basket de Cassis, a tourné à l'avantage des vice-champions en exercice. Les Flippers, qui visent la reconquête du titre cette saison, ont eu en face d'eux une équipe qui n'a rien lâché. 31 points au premier quart (16-15), avec une léger avantage aux Mahébourgeois, alors que les Port-Louisiens laissent filer leur adversaire au deuxième quart (22-12).

Avec un matelas assez confortable (38-27) à la mi-temps, les Flippers voient quand même les coéquipiers de Norbert Provence revenir à trois points à la fin de la troisième tranche, suite à un pressing qui allait s'avérer payant (56-53). Mais les vice-champions ont su faire respecter leur statut, notamment avec une petite pression en fin de partie, alors que l'EDB Cassis avait réussi à rester dans le sillage des Mahébourgeois. Finalement, la rencontre s'achèvera sur le score de 74-67.

Le troisième match de cette journée a tourné sans surprise à l'avantage du Real, qui enfonce un peu plus ses voisins, les Vikings, dans les bas-fonds du classement (82-30). En démarrant sur des bases élevées (30-7), les protégés de Neva Vadiveloo n'ont laissé aucune chance aux Vikings. Ces derniers n'auront marqué au cours de la rencontre que 30 points.

Deux rencontres comptant pour la neuvième journée ont été disputées mardi et jeudi de la semaine dernière. Mardi, les Flippers ont corrigé les Hammers 108-62 dans un match que les protégés de Pascal Prayag ont géré de bout en bout. Jeudi, c'était au tour du CSSC de Rafael Richiero de renvoyer BBRH-Hoop à ses études, en s'imposant sur le score de 81-59, affirmant par la même occasion ses ambitions de terminer sur le podium cette saison.

Les résultats

9e journée (suite)

BBRH-Hoop/CSSC 59-81

Hammers/Mahebourg Flippers 62-108

10e journée

U21 - Hammers 85-79

Mahebourg Flippers/EDB Cassis 74-67

Vikings/Real 30-82