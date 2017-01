BASKET-BALL - SUPER LEAGUE (10E JOURNÉE) : Le CSSC lamine l’ASVP

Sale temps pour l’AS Vacoas-Phœnix. Opposés au CSSC dans le cadre du dernier match de la 10e journée, les Vacoassiens, en panne d’inspiration, ont courbé l’échine contre les protégés de Rafael Richiero (101-42).

Dans un match quasiment à sens unique, les Curepipiens ont vite fait de prendre les devants. Tournant à une moyenne de 25,25 points par tranche, le CSSC a dès le coup d’envoi sonné le glas des ambitions vacoassiennes, signant 20-11 au premier buzzer. Dans la deuxième tranche, les choses n’allaient pas s’arranger pour l’ASVP. Au contraire, ils sombraient corps et bien, ne marquant que cinq petits points, alors que Mohamed Buhuri et consorts accentuaient leur avance (20-5, 40-16).

De retour de la pause, le scénario se répétait, même si les attaquants vacoassiens démontraient un léger mieux (25-13). Sauf que, dans le dernier quart, l’accélération du CSSC laissait l’ASVP sans grande réaction (36-13), pour porter le score à 101-42. Le CSSC affirme donc ses ambitions de disputer les play-offs, même si cette échéance est encore loin dans le temps.

Par contre, le Real a connu une courte défaite aux mains des Roche-Bois Warriors dans un match en retard de la Super League hier. Les protégés de Neva Vadiveloo et Désiré Numa ont mordu la poussière (52-58). Ce sont d’ailleurs les Warriors qui se sont montrés les plus réalistes pendant la partie, qui a été disputée de bout en bout.

En effet, les deux équipes ne se sont pas lâchées au premier quart, avec un léger avantage au Real (13-11). Sauf que les coéquipiers de Jonathan Jules se retrouvaient en panne de réussite au deuxième round, avec seulement neuf points marqués, alors que les Warriors prenaient leur envol (22-28). Ces derniers accentueront la pression (7-13) au troisième quart-temps, pour passer à 20 points d’avance (51-31).

Mais au prix d’un gros effort collectif, le Real parviendra à reprendre la main sur le jeu. Mais les Warriors, loin de s’affoler, ne lâchaient rien. Le score du dernier quart-temps : 23-17. Malgré cela, les Roche-Boisiens s’imposaient 58-52, infligeant ainsi au Real sa deuxième défaite de la saison.

Les résultats

CSSC/AS Vacoas-Phoenix 101-42

Real/Roche-Bois Warriors 52-58