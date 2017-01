BASKET-BALL — SUPER LEAGUE, 10E ROUND: Des rencontres déterminantes à l'horizon

Ce mardi, en ouverture de la 10e journée, les Mahebourg Flippers, premiers au classement du championnat national (Super League) de basket-ball, affrontent leur dauphin, l'École de basket de Cassis (EDB) au gymnase de Phoenix. Les deux formations sont dans un très bon dynamisme depuis le début de la saison. Ce qui laisse présager un duel très disputé. Autre part, ce match ne laissera pas leurs détracteurs indifférents. Ces derniers, qui ne sont pas loin derrière, peuvent profiter du faux pas de l'équipe mahébourgeoise ou celle de Cassis. Cela étant dit, le Real de Port-Louis veille au grain, lui qui aura une équipe de la lanterne rouge sur son passage.

En effet, aucune victoire en huit sorties pour les Vikings de Port-Louis qui stagnent à la 11e et dernière place en Super League. Ils affrontent ce jeudi au gymnase de Phoenix le Real de Port-Louis. Un derby de la capitale qui s'annonce très éprouvant pour les Vikings qui, avec leur fragilité défensive, auront beaucoup de mal à contrer les attaques du Real. Qui plus est, ce dernier excelle dans les actions offensives. D'ailleurs, il est l'un des meilleurs du championnat dans ce domaine selon les statistiques de Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB).

L'occasion est ainsi belle pour la bande de Neva Vadivelloo de continuer leur marche en avant, elle qui vient de redresser la tête en faisant plier les Vuillemin Soldiers (84-59), dimanche dernier pour le compte du 9e round. Avec cette victoire, le Real prouve que sa défaite inattendue contre le promu Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) lors du round précédent est désormais du passé. Ce qui, par la même occasion, le replace dans la lutte pour le carré d'As, qui reste indécis jusqu'ici.

Dimanche 29 janvier, trois affiches sont au programme à Phoenix. À 14h30, les U21 du Centre national de formation de basket-ball (CNFBB) et les Hammers de Rivière du Rempart, deux équipes qui ont grand besoin de points, ouvriront le bal. Puis à 16h30, les Vuillemin Soldiers seront à nouveau sur le front de l'attaque pour défier l'équipe de Beau-Bassin/Rose-Hill Hoop avant de laisser la place pour la rencontre CSSC-ASVP. Match prévu à 18h30.

Le programme :

Mardi 24

Flippers v/s EDB à 19h

Jeudi 26

Vikings v/s Real à 19h

Dimanche 29

U21 v/S Hammers à 14h30

Vuillemin v/s Hoop BB/RH à 16h30

CSSC v/s ASVP à 18h30

Les résultats du 9e round

ASVP b. U21 75-59

RBW b. Vikings 80-46

Real v/s Vuillemin 84-59

SÉLECTION NATIONALE SENIOR: Sous la supervision de Laurent Corbet

Le 2 février prochain, l'entraîneur Français de l'Académie de basket-ball Orléans-Tour sera à Maurice pour diriger conjointement un camp d'entraînement de deux semaines avec Jean-Paul Rebatet, Directeur technique national (DTN), au gymnase de Phoenix.

« Sa venue à Maurice fait suite à la convention signée entre le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et l'Académie française d'Orléans-Tours », relève Hedley Han, président de la Fédération mauricienne de basket-ball (FMBB). Laurent Corbet sera à Maurice jusqu'au 10 et aura à cœur de prêter main-forte à Jean-Paul Rebatet. Ce dernier conduira son premier camp d'entraînement avec la sélection nationale masculine et féminine en vue des 10e Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), qui se tiendront à Maurice en juillet 2019. Les deux Français démarreront les préparatifs en prévision des JIOI tambour battant avec les 18 basketteurs et basketteuses, qui participeront dans un premier temps à des séances de team building.