BASKET-BALL - SUPER LEAGUE 2016-17 : La reprise des choses sérieuses

Les basketteurs ont repris, depuis hier, le chemin de la compétition avec le match en retard entre les Roche-Bois Warriors et le CSSC. Et les Curepipiens, en reprenant le chemin du tournoi, ont retrouvé leurs bonnes habitudes en prenant le dessus sur les Roche-Bois Warriors sur le score sans appel de 85-59.

Les coéquipiers de Mohamed Buhari n’ont pas eu à se forcer contre des Roche-Boisiens en manque d’inspiration, comme en témoigne le score au premier quart, largement en faveur du CSSC (22-9).

Certes, les Roche-Boisiens ont montré un peu d’amélioration dans le jeu, mais ils étaient encore loin d’inquiéter le CSSC, qui menait, à la mi-temps de 20 points (45-25).

De retour de la pause, les Warriors affichaient encore une petite remontée, faisant presque jeu égal avec son adversaire (16-14). Mais l’écart (22 points) était déjà trop grand pour être comblé.

Dans le dernier quart-temps, le CSSC a seulement eu à gérer le jeu et prendre le temps de passer 24 points à la défense des Warriors. Ces derniers n’en marquaient que 20. Le score final (85-59), reflète la physionomie du match.

Dimanche, le gymnase de Phoenix vibrera au son de trois nouvelles rencontres comptant pour la 9e journée de la Super League. Deux matches sont à suivre, puisqu’ils impliqueront le champion en titre, le Real, qui jouera contre Vuillemin Soldiers, dimanche, et les Hammers, qui défieront les Mahebourg Flippers, mardi.

Deux chocs ? Pas vraiment. L’équipe qui mérite toute l’attention reste le Real. Les coéquipiers de Jonathan Jules sont tombés contre une équipe du CSSC qui a mis à mal ses prétentions au cours de la septième journée de la compétition. Pas question, donc, de commencer l’année avec une nouvelle défaite, même si les Soldiers sont, a priori, une équipe prenable pour les Port-Louisiens.

Même son de cloche pour les Flippers. Les Hammers se retrouvent dans la deuxième partie du tableau, et ne représente donc pas une menace réelle pour les vice-champions de Maurice, qui sont actuellement en tête du classement, circulé le 29 décembre dernier.

En lever de rideau, l’ASVP, huitième au classement, défiera le CNFBB (U21), 10e au tableau, à 14h30. Suivra, à 16h30, la rencontre entre les Roche-Bois Warriors et les Vikings, dans un duel de mal classés. Les Vikings doivent d’ailleurs retrouver leurs automatismes s’ils veulent s’éloigner de la dernière place.

Finalement, en guise de clôture, le match Real-Vuillemin, à 18h30. Mardi, la rencontre entre les Mahebourg Flippers et les Hammers, que les Mahebourgeois ne doivent pas perdre, au risque de laisser filer la tête du classement. Et jeudi, BBRH-Hoop tentera de prendre le dessus sur une équipe du CSSC à qui tout réussit.