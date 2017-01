BASKET-BALL - SUPER LEAGUE (9E JOURNÉE) : Le Real et les Warriors assurent

Le Real et les Roche-Bois Warriors ont assuré l'essentiel en remportant dimanche leurs rencontres comptant pour la neuvième journée de la Super League contre les Vuillemin Soldiers et les Vikings respectivement. Une victoire qui fait du bien aux deux formations qui ont connu au tour précédent une défaite aux mains du CSSC.

Pour le Real, la victoire était impérative, d'autant que les Soldiers étaient tout à fait prenables. Cependant, ce sont les Beau-Bassinois qui donnent les premiers coups de semonce en prenant les devants au premier quart (15-13). Mais loin de s'inquiéter, Jonathan Jules et consorts se remettent à l'ouvrage. Mieux : ils reprennent les devants à la mi-temps, même si leur avance n'est que de trois points (38-41).

Après la mi-temps, les Beau-Bassinois s'effondrent totalement. Seulement six points marqués, alors que le Real en profite pour passer 21 points et prendre définitivement le large (44-62). La messe étant dite, il faut toutefois jouer le dernier quart. Et les efforts de la bande à Vincent Boitier s'avéreront vains, puisque le Real aura appliqué le verrou jusqu'à la dernière minute (15-22) pour s'imposer 84-59.

Scénario plus ou moins identique pour les Roche-Bois Warriors qui affrontaient les Vikings, toujours dans le cadre de la neuvième journée. Et ces Vikings ont une seule fois pris à défaut les Roche-Boisiens, au deuxième quart, après avoir été largement menés en première tranche. En effet, si les Warriors bouclent la première tranche 15-3, ils se font vite rattraper en deuxième partie (12-21) et même de justesse à la mi-temps (27-24).

La belle série des Soldiers s'arrêtera là. Par contre, celle des Warriors débutera au troisième quart, avec notamment une attaque prolifique, 28 points marqués, et une défense bien organisée (seulement 10 points pris), portant ainsi le total à 55-34.

Dans le final, les Warriors accentuent leur avance et plantent définitivement le clou dans les ambitions des Soldiers. 25-12, et ils bouclent la rencontre avec une victoire (80-46), pour effacer la défaite qu'ils ont connue jeudi dernier face au CSSC dans un match en retard de la septième journée.

Dans la dernière rencontre, l'AS Vacoas-Phoenix a dominé le CNFBB sur le score de 75-59. Les jeunes du Centre ont bien opposé une résistance, mais ils s'étaient déjà faits distancer en deuxième tranche, alors qu'ils avaient plutôt bien entamé la partie (41-26).

De là, les choses s'enchaîneront pour les Vacoassiens, qui porteront leur avance à 15 points (58-43) au troisième quart. Un dernier baroud pour le CNFBB, qui tiendra tête à son adversaire dans la dernière tranche (16-17), mais l'ASVP aura été plus réaliste et s'imposera 75-59.

10e journée : choc Real-Roche-Bois Warriors le jeudi 26 janvier

On aura droit à un choc entre le Real et les Roche-Bois Warriors, le jeudi 26 janvier, dans le cadre de la10e journée du championnat. Cette joute se disputera à 19 heures au gymnase de Phoenix. Quarante-huit heures plus tôt (mardi 24 janvier), le CSSC tentera de maintenir sa bonne série contre l’ASVP, qui vient d’engranger une victoire convaincante contre le CNFBB.

Le même CNFBB qui affrontera, ce dimanche à 14h30, les Hammers, eux aussi mal en point en championnat, puisque les Nordistes, après avoir démontré de bonnes dispositions, se retrouvent à la neuvième place au classement.

Les Mahebourg Flippers, vice-champions en titre, affronteront l’EDB Cassis, à 16h30. Ensuite, le Real croisera le fer avec les Vikings dans un duel fratricide à 19 heures. Notons que ces rencontres se joueront au gymnase de Phoenix.