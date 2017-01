BASKET-BALL — SUPER LEAGUE, 9E ROUND : Rachat pour certains et confirmation pour d'autres

Après la trêve de fin d'année, le championnat national (Super league) de basket-ball reprend ses droits aujourd'hui avec une série de trois rencontres de rang, au gymnase de Phoenix. La première met aux prises l'Association Sportive de Vacoas/Phoenix et le Centre national de formation de basket-ball (CNFBB) des U21. Puis ce sera au tour des Roches-Bois Warriors (RBW) et des Vikings de Port-Louis d'entrer en action avant de laisser la place au match opposant le Real de Port-Louis aux Vuillemin Soldiers.

Les U21 du CNFBB ainsi que les Vikings, bons derniers de la Super League, s'apprêtent à vivre une année 2017 cauchemardesque. Les chances de réussite de ces deux équipes, qui affrontent respectivement l'ASVP et les RBW, sont minces vu leur forme actuelle. Les jeunes du centre de formation, malgré leur manque d'expérience, ont toutefois une victoire à leur actif contrairement aux Vikings. Ces derniers sont en pleine crise, ayant même dû déclarer forfait face au promu Curepipe Starlight Sporting Club (CSSC) à l'occasion du 6e round.

De son côté, le Real, champion en titre, doit impérativement rebondir après avoir été battu (84-69) par le CSSC à la surprise générale, lors de la 8e journée de Super League en décembre. Ce qui a relancé le championnat, faisant de la lutte jusqu'aux play-offs plus que jamais indécises avec les équipes se tenant de très près. La moindre contre-performance peut coûter cher. D'ailleurs, les Port-Louisiens s'en mordent les doigts.

En effet, car seulement un point les sépare des Maheboug Flippers sur la première marche du podium suivi de l'École de basket de Cassis (EDB) qui sont les deux seules équipes à avoir disputé huit rencontres sur huit. Le Real est troisième avec toutefois un match de retard à jouer tout comme Roche-Bois Warrios (4e), Beau-Bassin/Rose-Hill Hoop (BBRH, 6e), Vuillemin Soldiers (7e), ASVP (8e), Hammers de Rivière du Rempart (9e), CNFBB U21 (10e) et les Vikings (11e), alors que Curepipe Starlight (5e) en a deux.

Par ailleurs, ce mardi, les Flippers qui sont dans un bon dynamisme, ont une belle carte à jouer face aux Hammers. Ces derniers qui restent sur six défaites et une victoire en championnat, sont dans une mauvaise passe. Avec une défense en chantier, les Nordistes auront du mal à contrer l'attaque des Mahébourgeois, statistiquement la meilleure selon la Fédération mauricienne de basket-ball. L'occasion est belle pour la bande à Pascal Prayag de continuer leur marche en avant, elle qui n'a commis qu'un seul faux pas en huit sorties.

Autre formation qui aura à cœur de continuer sur sa lacée : le CSSC. L'équipe curepipienne avait stoppé la belle série d'invincibilité du Real, invaincu depuis la saison 2014/15. Elle devra désormais prouver à ses détracteurs que sa victoire sur le Real n'était pas due au hasard et encore moins un coup de chance. Les Curepipiens se mesureront ce jeudi aux Hoops avec comme objectif d'aligner un sixième succès de suite et confirmer par la même occasion, leurs intentions de jouer le titre.

Afrobasket U16 – Stage de préparation à La Réunion

« L'équipe est montée en régime »

Le stage de quatre jours (4-8 janvier) à La Réunion a été riche en enseignements, que se soit le Directeur technique national (DTN) Jean-Paul Rebatet ou les joueurs de la sélection mauricienne. Car désormais, les U16 ont un aperçu du niveau qui les attend à l'Afrobasket qui se tiendra en juillet, au gymnase de Phoenix. Le DTN, de son côté, sait sur quoi bosser pour dynamiser davantage son équipe. L'objectif de ce déplacement étant de donner aux joueurs l'occasion de disputer un maximum de match, ils ont disputé au total six rencontres contre les U13 et les U15 du Pôle Espoir de La Réunion. Face aux Réunionnais des -13 ans, la domination a été Mauricienne (58-55, 57-39, 60-45). Par contre, face aux -15 ans de l'Île Sœur, les Mauriciens ont été « balayés » à trois reprises (58-29, 49-11, 62-40). Mais selon Jean-Paul Rebatet, des leçons ont été tirées. « Grâce à ce stage, l'équipe est montée en régime. Nous avons connu des phases de jeu très compliquées face aux U15 du Pôle Espoir certes, mais collectivement et techniquement, nous avons bien progressé. Et je suis satisfait de cette amélioration. Cependant, seulement six ou sept joueurs sont au niveau alors que d'autres, voire les remplaçants, ne sont pas encore à la hauteur. Alors, on doit continuer notre détection tout en continuant à travailler. Nous avons encore du pain sur la planche. Le stage en avril en France ne fera franchir un palier. Ce sont des frottements à l'étranger qui nous feront avancer », fait-il ressortir.