BASKET-BALL — SUPER LEAGUE : Les Flippers et le CSSC tiennent le bon bout

Fin de la manche aller du championnat national de basket-ball de Maurice (Super League). Après 11 journées, les Mahebourg Flippers, champions 2015 et vice-champion en titre, occupent la première place au classement avec 19 points cumulés au compteur. Ils sont poursuivis par le promu CSSC qui, tout comme les Flippers, a enregistré neuf victoires et une défaite en dix matches. Toutefois, dû à la meilleure différence de points des Flippers (278), le Curepipe Starlight (297) se positionne en deuxième position en attendant la manche retour prévue le mois prochain. À savoir que le CSSC n'a plus perdu depuis le 25 octobre dernier, date à laquelle il s'était incliné contre les Flippers pour le compte de la première journée.

Derrière, le Real de Port-Louis suit de très près en troisième position. Le champion en titre s'est incliné à deux reprises depuis le début du championnat. Si le Real veut conserver toutes ses chances de terminer dans le carré d'as, la moindre erreur pourrait lui être fatale puisque l'École de basket de Cassis (EDB) et les Roche Bois Warriors, respectivement quatrième et cinquième avec 17 points, sont bien placés pour doubler les Port-Louisiens, si l'occasion leur est présentée.

En queue de peloton, les jeunes du Centre national de formation de basket-ball (U21) se débrouillent tant bien que mal, malgré leur manque d'expérience. Les U21 du CNFBB, encore nouveaux dans la Super League, ont seulement connu deux victoires en dix sorties. Ils pointent à la 9e place avec 12 points. Dans la zone rouge, les Hammers de Rivière-du-Rempart éprouvent beaucoup de mal cette saison. Idem pour les Vikings de Port-Louis, qui semblent bien parties pour une descente aux enfers à moins de se ressaisir.