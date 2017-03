BASKET-BALL—SUPER LEAGUE (MANCHE RETOUR): Le CSSC maintient la lancée

Le Curepipe Starlight a maintenu sa lancée dans le championnat, en remportant le duel qui l’opposait à l’École de Basket de Cassis sur le score de 74-44. Les Curepipiens ont confirmé leur bonne santé dans le championnat.

Les protégés de Rafael Richiero ont envoyé un message clair à ceux de Clency Pragassa, qui semblent cette année en perte de vitesse. Dès le premier round, ils surclassent l'opposition (18-7), accentuant leur avance à 39-20, sans toutefois que les Port-Louisiens ne produisent une réaction.

Mais les coéquipiers de Norbert Provence réaliseront l'exploit de rester collés au CSSC au troisième quart (16-14). Les Curepipiens ont déjà fait le break, le score étant de 55-34 à la fin du troisième quart-temps. De là, les choses n'évolueront pas, le CSSC ajoutant encore au supplice de l'EDB Cassis. Avec 19 points marqués, les Curepipiens porteront leur total à 74, soit 30 points de mieux que l'EDB Cassis, définitivement à côté de la plaque cette saison.

Dans l'autre match de cette première journée de la manche retour, les Roche-Bois Warriors ont aussi appliqué le couperet contre une équipe de BBRH-Hoop qui a alterné le bon et moins cette saison. Les Roche-Boisiens ont, comme les Curepipiens, démarré fort, avec dix points d'avance (15-5) dès l'entame de la rencontre.

À la mi-temps, ils comptent déjà 21 points d'avance sur leur adversaire (36-15), avant que les Rose-Hilliens ne retrouvent de l'allant, opposant une belle résistance à leur adversaire du jour (17-16). Malgré cela, les Warriors resteront hors d'atteinte (53-31). La fin de la rencontre sera à l'image du match : les Warriors se monteront encore plus offensifs, avec la bagatelle de 27 points marqués, alors que Hoop retombe dans ses travers (11 points). À 80-42, on voyait mal les choses tourner autrement.

Deux autres rencontres étaient au menu cette semaine. L'AS Vacoas-Phœnix, qui se mesurait aux Vikings, s'est imposée grâce à une marge de quatre points au terme d'un match qui aurait pu basculer en faveur des uns ou des autres à tout moment. Les deux équipes n'ont jamais été séparées de plus de cinq points. C'est au troisième quart que la rencontre s'est dessinée tout en étant la plus disputée, les deux équipes se retrouvant à trois points l'une de l'autre, avec l'avantage à l'ASVP (35-32), qui s’imposait 50-46.

Ce dimanche, trois rencontres, dont une comptant pour la première journée de la manche retour, sont au programme. Les Flippers affronteront le CNFBB (U21) à 14h30 au gymnase de Phœnix. Ensuite, BBRH-Hoop défiera le Real, champion en titre. Finalement, les Vikings et les Hammers se mesureront à 18h30 au même endroit.