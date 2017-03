BASKET-BALL - SUPER LEAGUE (MANCHE RETOUR) : La reprise des choses sérieuses

On assistera cette semaine à la reprise du championnat de basket-ball local. Pour ce retour aux affaires, le calendrier de la Super League, dont seule une partie a été divulguée jusqu'ici, ne réserve qu'un seul choc, Flippers/CSSC, pour un duel de prétendants.

Il faudra toutefois patienter jusqu'au 23 mars pour assister à cette joute. Les Flippers, qui viennent de perdre la finale de la Republic Cup, ont déjà battu le CSSC à deux reprises cette saison. Les hommes de Pascal Prayag visent du coup la passe de trois contre les Curepipiens.

On assistera ainsi en première journée de la manche retour à des duels fort intéressants. Le CSSC rencontre l'École de Basket de Cassis demain à 20h au gymnase de Phoenix. Une petite trêve de quelques jours, fête nationale oblige, et les joueurs reprendront le chemin de la compétition le 14 mars. Une rencontre entre mal classés au menu, avec le duel ASVP/Vikings à 19h à Phoenix.

Jeudi prochain, les Vuillemin Soldiers défieront les Hammers, au même endroit. La fin de cette première journée sera marquée par la joute Mahebourg Flippers/U21 dimanche prochain. On se souvient que les joueurs du CNFBB sont en pleine préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans. Cette phase retour sera le moment de les jauger.

Le Real, au repos pour la première semaine après la reprise, n'entrera en action que lors de la deuxième journée. Les champions en titre auront pour adversaire BBRH-Hoop le 19 mars à Phoenix.

Le calendrier

Gymnase de Phœnix

1re journée

9 mars

CSSC/EDB Cassis (20h)

14 mars

ASVP/Vikings (19h)

16 mars

Vuillemin Soldiers/Hammers (20h)

19 mars

Mahebourg Flippers/U21

2e journée

19 mars

Real/BBRH-Hoop (16h30)

Vikings/Hammers (18h30)

21 mars

Roche-Bois Warriors/ASVP (19h)

23 mars

CSSC/Flippers (20h)

26 mars

CSSC/U21 (14h30)

3e journée

26 mars

Vuillemin/EDB Cassis (16h30)

ASVP/Real (18h30

28 mars

EDB Cassis/Vikings (19h)

30 mars

Flippers/Vuillemin Soldiers (20h)

2 avril

Hammers/Roche-Bois Warriors (16h30)