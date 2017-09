BASKET-BALL — YOUNG LIONS CUP (U18) AU BOTSWANA: Roche-Bois Matorkeii et Highlands qualifiés

Roche-Bois Matorkeii en masculin et Highlands en féminin ont remporté le Sunny National 3x3 dimanche dernier au gymnase de Phoenix, avec à la clé leur ticket pour le 3x3 Young Lions Cup en Afrique du Sud. Cette compétition, qui est à sa première édition, se tiendra au Botswana en décembre, à laquelle participeront 11 autres pays du continent africain : Botswana, Burundi, Comores, Djibouti, Lesotho, Malawi, Namibie, Seychelles, Afrique du Sud, Swaziland et Zimbabwe.

Pour être de la partie, il fallait passer par un tournoi qualificatif organisé pour ceux nés entre 1999 et 2001. À Maurice, chez les garçons, 15 équipes étaient en lice, alors que chez les filles, seulement trois étaient inscrites. En masculin, la victoire finale est allée à Roche-Bois Matorkeii. Lors de la phase de poule le samedi 2 septembre, le quatuor rocheboisiens composé d'Alexandre Wong, Charles Mitchy, Olivier Beehary et Andrew Wong, affichait déjà leurs ambitions dans la poule B. Invaincus lors de la première journée de compétition, ils ont fait plier les Harlems (8-2), Ballers (9-3), Malherbes Warriors (21-3) pour prendre la première place de leur groupe avec 38 pts.

Le lendemain, lors de la phase finale, les choses se sont un peu corsées. En effet, elles n'étaient plus que six équipes à s'affronter non seulement pour le sacre, mais aussi pour une participation tous frais payés par la Fédération internationale de basket-ball (FIBA), pour représenter Maurice à la Young Lions Cup. Ainsi, les meilleurs étaient réunis, à savoir, AND 1 et CLC respectivement premier et deuxième du groupe A, Roche-Bois Matorkeii et son dauphin les Harlems dans le B et dans le C, le leader Golden Hoopers et Super Sonic.

Cependant, de ces candidats, Roche-Bois Matorkeii et AND 1 étaient grandissimes favoris, et ce, de par leurs techniques et talents démontrés depuis le début de la compétition. Les deux finalistes comptaient des joueurs issus du centre national de formation de basket-ball de Maurice. AND 1 avait comme principal atout un certain Kevin Crochu, qui se démarquait des autres avec son 2,05 m. Ce dernier a bien aidé les siens à prendre les bonnes dispositions en remportant une manche face à Matorkeii (9-8). Mais la partie était loin d'être jouée. En effet, les deux équipes se sont par la suite croisées en finale. Et cette fois-ci, les Rochebiosiens ont pris leur revanche sur leur adversaire. Cerise sur le gâteau, Olivier Beehary a été couronne MVP du tournoi.

Chez les filles, les choses ont été un peu plus simples étant donné que seulement trois équipes s'étaient présentées au Sunny National 3x. Après la phase de poule, le classement était comme suite : 1. Breakings. 2. Highlands. 3. Blackshield. Avec les deux premières se qualifiant pour la finale, il faut dire que la formation de Highlands a repris du poil de la bête pour battre celle des Breakings en finale (12-10).