BAT LAMOK : Quand Jacques Maunick rend hommage à la langue créole

Voici un projet de revalorisation de la langue créole en ligne avec une rubrique matinale que Jacques Maunick anime sur une radio privée “Lalang pena lezo” : la réalisation en direct de quatre émissions dominicales les 6, 13, 20 et 27 août 2017, de 13 h à 14 h. Les auditeurs seront appelés à partager, transmettre en direct les expressions créoles d’antan qui font partie du patrimoine local. Elles seront ajoutées à la liste de Jacques Maunick. Cette compilation fera l’objet d’un manuel avec les traductions françaises et anglaises. Des expressions créoles comme : Kas kolé, Kas konté, Dilo lor bredsonz, Zak dan tante, Zako marié en bas pié pimen, Bat lamok, Golet kas mason, etc. 100 à 500 expressions seront choisies pour le livret (un manuel d’expressions ‘idiomes’ en créole en voie de disparition). Selon Jacques Maunick, cet exercice aidera à préserver ces ‘idiomes’ et les faire découvrir, ou redécouvrir à la jeune génération. Ce sera un hommage au patrimoine immatériel du pays. Cette version de créole phonétique ne sera pas un ouvrage universitaire, mais une reconnaissance de la transition du créole patois au statut de langue.

Jacques Maunick a aussi réuni la presse cette semaine au Backstage de Hennessy Park Hotel pour annoncer deux activités musicales dansantes dans la série de “Dine and Dance”. Le premier “Dine and Dance Vintage 50’s 60’s’” aura lieu le samedi 19 août au Hennessy Park Hotel et un deuxième “Dine and Dance Disco Funk – Soul” est prévu pour le samedi 11 novembre, toujours au Hennessy Park Hotel. La série de “Dine & Dance”, qui est devenue populaire, est tellement en demande que les billets sont toujours vendus d’avance, vu le nombre de places limitées à Rs 200. La Soirée Vintage du 19 août y compris le dîner 100% mauricien incluront les traditionnels alouda, dhal puri, salad ourit, marinad bringel, vindaye poisson, cari poul, sorbet Vona Corona, compote tamarin et ces plats typiques mauriciens où on se gave à merveille. Le tout est à Rs 750 par personne. Réservations recommandées en appelant directement à l’hôtel sur le 403 7200. Le dîner débutera à 19 h et s’étendra jusqu’à 21 h. Suivra, une soirée dansante animée par Stephan Gebert et Jacques Maunick. Les tubes format 45 tours couvriront les années 50-60 (1950-1964) avec des hits de Nat King Cole, Cliff Richard et des instrumentaux, The Shadows, entre autres et du cha cha, de la valse, du tango, etc.

Des ségas légendaires, interdits à la radio à l’époque, comme Marcienne Mo Gaté, Sa ki appel ou éna toupé, sans compter les slows de l’époque. Pendant le dîner des extraits de films d’autrefois seront projetés en boucle sur écran. La deuxième soirée qui aura lieu le 11 novembre, sera consacrée à une période moins lointaine et qui toucherait des personnes dans la tranche d’âge 30 à 40 ans avec de la Soul music, du funk et du disco avec des chanteurs tels Tamla Motown, les Platters, James Brown, Otis Redding, Aretha Franklin, Michael Jackson, etc. Le menu sera différent et les billets seront vendus entre Rs 850 à Rs 900.