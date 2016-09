BATEAUX DE PLAISANCE—Marche pacifique des plaisanciers à Port-Louis

La Federation of Pleasure Craft Operators (FPCO) a manifesté aujourd’hui contre les nouveaux règlements pour les bateaux de plaisance. Le New Policy Framework émis par la Tourism Authority prévoit en effet une réduction du nombre de passagers dans les bateaux de plaisance pour cause de sécurité. La FPCO souhaite que ces règlements soient revus. La possibilité d’une action légale est également évoquée.

« Nou bato pe kraze », « Ti konstrikter bato pe mor » ou encore « Metod Australie pou Australien pa pou Morisien ». Ce sont les messages qu’on pouvait lire ce matin sur les panneaux des manifestants à Port-Louis. Prem Beerbul, président de la FPCO, a rappelé que des tentatives de dialogue avec le ministre du Tourisme, Xavier-Luc Duval, n’ont pas permis de décanter la situation. Il a été très critique envers celui-ci, arguant qu’il n’agit pas en faveur des « malere ».

Prem Beerbul a aussi fait ressortir que de nombreux propriétaires ont investi dans des bateaux plus modernes pour offrir un meilleur service aux touristes. Mais avec les nouveaux règlements, ils n’arrivent pas à couvrir leurs frais. « Un bateau de 15 places se retrouve avec neuf personnes, dont deux skippers. Avec sept clients seulement, on n’arrive pas à couvrir les frais. »

De son côté, Karl Lamarque, secrétaire de la fédération, a rappelé qu’une pétition, adressée à l’Attorney General, est en cours pour réclamer le retrait des nouveaux règlements. « Si aucune solution n’est trouvée d’ici le 26 septembre, nous opterons pour une action légale », a-t-il précisé. Les plaisanciers sont soutenus dans leur lutte par les petits constructeurs de bateaux, les moniteurs de plongée ainsi que le Forum Citoyen libre de George Ah-Yan. Ce dernier dit soutenir la cause des plaisanciers, car ils « ont fait bouger l’économie du pays, mais sont aujourd’hui menacés ».