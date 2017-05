BE COSY APPART HOTEL : Cercle de dépaysement

Situé près de la plage publique de Trou aux Biches, Be Cosy Appart Hotel se veut un lieu de dépaysement et de bien-être. Avec ses 102 appartements, le complexe propose à sa clientèle le choix entre la location simple et le bed and breakfast. Son leitmotiv : le confort d’un hôtel et la liberté d’un appartement.

Une visite au Be Cosy Appart Hotel est un vrai régal pour les yeux. Son architecture bien pensée respire le bien-être. Le complexe offre une vue magnifique, avec sa construction en cercle accentuée par sa piscine centrale et ses cocotiers plantés en plein milieu. Une importante présence de verdure ajoute au dépaysement, alors que les volets en bois qui surplombent le complexe ajoutent un cachet rustique. Un cercle de dépaysement qui convie au bien-être et qui respire le bonheur.

“À Be Cosy, on vous offre le confort d’un hôtel et la liberté d’un appartement”, souligne Mary-Jane Narain, responsable de la communication et du marketing pour le groupe Trimetys, qui gère l’hôtel. La clientèle a le choix entre la location de la chambre ou le bed and breakfast. Le complexe est bien situé, à cent mètres de la plage publique et des activités nautiques, et non loin d’autres services tels que restaurants, supermarchés et boutiques.

Studios et appartements équipés.

Avec ses 102 appartements, le complexe offre le choix à sa clientèle entre un séjour en couple, en famille ou entre amis. Il comprend 67 studios spacieux de 50 m2, 11 appartements d’une chambre et 24 appartements de deux chambres. Un espace séjour avec coin bureau, une banquette-lit, une télévision à écran plat, un lit queen size et une armoire de rangement sont compris dans les appartements, sans oublier un espace salle de bains avec douche, vasque, toilettes, sèche-cheveux et articles de toilette.

Chaque appartement est également muni d’une kitchenette pour ceux qui désirent préparer leur repas, de même qu’un four à micro-ondes, une cafetière, un réfrigérateur et un lave-vaisselle. Tous les appartements sont munis des équipements suivants : climatisation, ventilateurs, coffre-fort, téléphone, télévision, accès à internet en wi-fi, fer à repasser, linge de lit et toilettes. Des lits pour bébé sont également disponibles sur demande.

Les clients peuvent profiter du restaurant du complexe et d’un bar situé non loin de la piscine. Un spa est également à disposition de la clientèle ainsi qu’un parcours de santé. Les enfants ont à leur disposition un terrain de jeu.

Les tarifs se veulent attrayants et vont de Rs 2,500 (l’appartement simple) à Rs 2,900 pour le bed and breakfast. La formule en demi-pension est également disponible sur demande contre un supplément.