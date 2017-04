BEACH-HANDBALL – CHAMPIONNATS DU MONDE U17 À MAURICE (11-16 JUILLET) : Toujours pas de sponsor à 80 jours du rendez-vous mondial en nos terres

Le délégué de l'International Handball Federation (IHF), le Turc Burak Tezcan, est à sa troisième visite d'évaluation à Maurice. Arrivé le 18 avril, il séjournera dans l'île jusqu'au 25. Sa mission consiste à guider le comité d'organisation dans la préparation des championnats du monde de beach-handball des moins de 17 ans, prévus du 11 au 16 juillet à Flic-en-Flac (Villa Caroline). En amont, Burak Tezcan tâchera de compléter la deuxième phase du l'IHF Challenge Trophy Project, qui consiste à former les équipes nationales senior et U17 au beach-handball. La première phase était, elle, un stage de formation pour aspirants entraîneurs et arbitres. Burak Tezcan a animé une conférence de presse mercredi à l'hôtel Villa Caroline, aux côtés de Jimmy Anthony, président du comité d'organisation, et Daniel Gérard, président sortant de l'Association mauricienne de handball (AMH).

À moins de 80 jours du mondial, on se demande toujours quand les constructeurs se mettront à bâtir le Village des Jeux, aménager les quatre terrains et les gradins, ainsi qu'ériger d'autres infrastructures, tous nécessaires au bon déroulement de ce rendez-vous international. Voir à l'œuvre des travailleurs manuels ou entendre les sons des marteaux et des perceuses auraient pu déjà donner une indication de l'avancée des préparatifs. Mais les organisateurs n'ont pas encore fixé les dates auxquelles les travaux seront effectués… Jimmy Anthony avance, lui, en toute quiétude que « trois ou quatre jours avant le début de la compétition tout sera prêt. Nous avons eu l'autorisation de la Beach Authority pour tenir ce tournoi. Le premier deadline imposé par l'IHF pour tout finaliser est le 17 mai. Le deuxième est en juillet ».

Sauf qu'à valeur du jour, les « Rs 20 à Rs 30 millions » requises pour commencer à poser les premières pierres ne sont pas encore réunies. Pour cause, au niveau du sponsoring, les bons samaritains ne se sont pas encore manifestés. « Nous n'avons pas encore de partenaire prêt à s'investir. Mais il y a pas mal de personnes que nous avons contactées officiellement par lettre. Maintenant qu'une équipe s'occupe du marketing, on n'est mieux armé pour convaincre les entreprises et leur expliquer comment elles vont être visibles et dans quoi elles s'investissent. Par contre, nous bénéficions déjà du soutien des autorités locales. Nous avons aussi avec nous l'entreprise Proaktive PR de Gérard Manuel, qui s'occupera de la communication autour de cet événement, le site web de la compétition est encore en construction et nous avons aussi une équipe dynamique qui travaille à pied d'œuvre. Nous avons d'ailleurs plusieurs réunions par jour », fait-il ressortir.

« Nous sommes en retard »

Pour Burak Tezcan, « nous sommes en retard théoriquement parlant. Néanmoins, nous avons encore trois mois de travail pour que nous puissions organiser une compétition des plus importantes. Au niveau de l'IHF nous plaçons la barre très haute puisqu'elle fera son entrée dans les disciplines olympiques en 2024. Au niveau des jeunes, ces championnats du monde U17 qu'organiseront Maurice sont une étape qualificative pour le Youth Olympic Games (YOG) qui se tiendra à Buenos Aires en Argentine en 2018. Neuf équipes seront qualifiées à l'issue de ce tournoi. Je sais que c'est difficile pour Maurice sachant qu'il va falloir commencer à bâtir à partir de rien. Mais je suis convaincu que Maurice saura être à la hauteur des espérances. J'ai pu examiner les projets et les plans mis en place par l'équipe d'organisation et ils sont de hautes factures ». Mais quoi qu'il en soit, dans la mise en œuvre des tâches, le retard est bien réel. Et la préparation des équipes nationales ne fait pas exception.

En effet, depuis que Maurice a obtenu l'organisation de ce mondial en septembre de l'année dernière, seulement deux épreuves de détection ont été conduites. Une première à Flic-en-Flac l'an dernier et le dernier à Mon Choisy au début avril. Ils sont 15 garçons et huit filles au total à s'entraîner sous les consignes des entraîneurs Sanjay Dabydin, Ludovic Carré, Daniel Gérard et Sheron Raboude, entre autres. Mais jusqu'à présent, personne n'a encore été nommée officiellement pour prendre en charge les sélections. Heureusement que Burak Tezcan est là pour apporter son expertise aux joueurs avant de laisser les coaches prendre le relai après son départ. « Je vais entraîner les seniors aussi bien que les juniors jusqu'au 25 du mois courant ici même à Flic-en Flac, au moins deux fois par jour. Je constate que Maurice a des joueurs au gros potentiel. Je les ai vus à l'œuvre et je peux dire que s'ils entraînent dur et bénéficient des encadrements nécessaires. Maurice ira très loin dans cette discipline », affirme-t-il. Les deux sélections mauriciennes qualifiées d'office étant du pays organisateur.

Les garçons seront en lice avec l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la Russie, la Thaïlande, le Taipei, le Pakistan, le Brésil, l'Argentine, le Venezuela, le Paraguay, l'Afrique du Sud et le Togo. Le nombre est le même du côté féminin avec le Pays-Bas, l'Espagne, Portugal, Norvège, Taipei, la Chine, la Thaïlande, le Brésil, l'Argentine, l'Angola et le Togo. Il ne manque plus que les équipes de la zone océanique — qui entameront le leur tournoi qualificatif le 2 mai prochain — pour procéder au tirage au sort de la phase de groupe, prévu le 17 mai au restaurant Beach Shack à Flic-en-Flac en présence de Gampiero Masi et Hristo Boskosky deux cadres de l'IHF.

Le logo signé Darren Rayapen

Il n'a pas mis longtemps pour confectionner le logo des championnats du monde de beach handball. C'est le dessin d'un papillon qui se mélange à l'homme et le sport qu'est le handball. Darren Rayapen, 22 ans et étudiant de l'Université de Maurice en Advertising and Visual Communication, nous explique son œuvre : « j'ai pris un jour pour faire mes recherches et un peu plus de six heures pour faire le montage et autres modifications. Le logo représente une liberté de mouvement, la vitesse dans les exécutions et la puissance dans les tirs, le tout aux couleurs du drapeau national. J'ai gardé l'aspect ' flying to shoot ' en tête lorsque je créais le logo ». Cet habitant de Rose-Hill remporte ainsi le prix de Rs 15 000 pour son œuvre qui est « déjà utilisé par l'IHF pour la promotion de la compétition », nous signale Burak Tezcan. À savoir que les concours de logo est une histoire de famille chez les Rayapen. Son frère aîné, Hasley (25 ans) s'est déjà illustré dans le passé en remportant plusieurs compétitions, notamment la Mauritius environment protection logo, concours organisé par le ministère de l'Environnement en 2015. Et aujourd'hui encore, la tradition se perpétue à travers le jeune Darren.