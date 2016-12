BEACH HANDBALL — COUPE DU MONDE U17 À MAURICE: La compétition se tiendra du 11-16 juillet 2017

Les deux émissaires de l'International Handball Federation (IHF), le Turque Burak Tezcan et l'Italien Gampiero Masi, lors d'un point de presse tenu au Twin's Garden, à Flic-en-Flac lundi dernier, ont annoncé que la coupe du monde U17 de beach handball se tiendra du 11 au 16 juillet 2017.

« Nous avons eu plusieurs sessions de travail avec nos deux amis. Ce qui nous a permis de nous situer au niveau organisationnel après avoir passé en revue tous les dossiers. Je peux dire que nous sommes dans les starting blocs. À partir de maintenant, nous travaillons en équipe avec l'IHF. Il nous reste plus que sept mois pour tout préparer. Et dès la rentrée en janvier, nous allons passer à la vitesse supérieure », souligne le Directeur de l'organisation, Jimmy Anthony.

Gampiero Masi, qui est à sa première visite dans l'île, ne cache pas sa satisfaction sur les déroulements des choses. Pour lui, l'organisation est dans la bonne direction. « Durant ces six jours d'inspections spéciales, nous avons eu des réunions fructueuses avec différentes personnes qui ont montré une envie de faire de ce mondial U17 une réussite sachant que cette coupe du monde sera une étape qualificative pour l'Olympic Youth Games 2018 à Buenos Aires en Argentine. Les sessions de travail ont été très positives. Vous bénéficiez de toutes les conditions requises pour montrer au monde entier que vous pouvez organiser ce championnat. Et je suis confiant que vous y arriverez et que cela restera dans les annales », a-t-il fait ressortir.

Burak Tezcan a, de son côté, plutôt mis l'emphase sur l'ampleur de ce mondial qui sera organisé en terre mauricienne en juillet prochain à Villas Caroline, Flic-en-Flac. « À mon avis, cette coupe du monde sera l'un des plus grands événements jamais organisés à Maurice. Elle attirera 500 jeunes sportifs dont la plupart prendront l'avion pour la première fois pour un pays encore inconnu à leurs yeux. Il y aura aussi aux alentours de 5 000 spectateurs et 44 délégués de l'IHF qui feront le déplacement », a-t-il affirmé.

Les deux envoyés spéciaux de l'IHF ont regagné leur pays respectif mardi dernier après avoir donné les dernières directives. Mais ils seront de retour en avril de l'année prochaine (21-27) pour une évaluation finale, mois lors duquel se tiendront les tirages au sort de la phase de poules, plus précisément le 22. En attendant, dans le camp mauricien, les heures sont comptées. Il ne reste plus que sept mois, voire moins, au comité organisateur pour être à la hauteur des espérances.