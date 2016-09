BEACH HANDBALL – L'ORGANISATION DU CHAMPIONNAT DU MONDE 2017 (-17 ANS) : Le pari osé de Maurice

Daniel Gérard, président de l'Association mauricienne de handball (AMH), a annoncé officiellement lors d'un point de presse jeudi dernier au gymnase de Phoenix, que Maurice a été choisie par l'International Handball Federation (IHF) aux dépens de la Croatie et de Hong-Kong pour organiser les premiers championnats du monde de Beach Handball -17 ans.

Désormais, un défi de taille se dresse devant les organisateurs mauriciens puisque le budget de cet événement planétaire, qui se tiendra à Flic-en-Flac l'année prochaine au mois de juillet, est évalué aux alentours de Rs 50 millions par ces derniers. Ne disposant pas encore le moindre centime, Jimmy Anthony, responsable de l'organisation, et Daniel Gérard, doivent maintenant frapper aux portes des bons samaritains.

Mais à moins d'un an de la compétition, les jours sont comptés. Le comité organisateur qui sera constitué principalement des membres de l'AMH, avec Jimmy Anthony à sa tête, devra travailler d'arrache-pied pour gagner leur pari qu'est d'organiser cette manifestation planétaire de la première édition des mondiaux de Beach Handball -17 ans avec succès. Cela en respectant le cahier de charge de l'IHF que le Turque Burak Tezcan avait soumis à l'AMH en avril dernier, lors de sa mission d'évaluation à Maurice.

Cela pour dire que l'attente de la Fédération internationale de handball est grande, puisque cette discipline fera son entrée aux Jeux olympiques de 2024 et ce n'est pas Jimmy Anthony qui nous dira le contraire. « C'est un gros challenge à plusieurs niveaux. On peut s'attendre à 12 équipes masculines et féminines venant d'Afrique, Asie, Europe, Amérique du Sud et Océanie qui disputeront 112 matches au total. On devra aussi accommoder 335 participants et 35 délégués de l'IHF. En ce qui concerne le site de jeu, quatre terrains seront aménagés sur la plage située devant l'hôtel Villa Caroline de même que des gradins d'une capacité de 2 000 places pour le terrain principal où le sable devra être tamisé pour enlever les cailloux. Des écrans géants seront installés », nous a-t-il dévoilés en partie.

En effet, puisque les Mauriciens devront aussi prendre en charge le transport qui assurera le déplacement des équipes, la nourriture, la fourniture d'équipements et autres matériels. Pas surprenant que le coût du projet soit exorbitant. Conscient de l'ampleur des événements, Jimmy Anthony dit vouloir « travailler de façon stratégique pour ne pas se retrouver avec une ardoise » après, car trouver Rs 50 millions en termes de sponsoring venant du privé ou du gouvernement n'est pas gagné d'avance. « Mais nous avons aussi besoin de beaucoup de volontaires. La porte est ainsi ouverte pour réussir ».

Daniel Gérard de son côté se montre optimiste quant à la capacité organisationnelle de Maurice. Il avance d'ailleurs que les négociations du côté du gouvernement sont positives. « J'ai déjà eu une réunion avec le Beach Authority qui nous a donné deux terrains, un à Mon Choisy et un à Flic-en-Flac, pour la pratique du beach handball. Mais l'aide du ministère de la Jeunesse et des Sports, de l'Environnement, du Tourisme et des partenaires privés se révèle aussi capitale. On veut montrer que nous avons la capacité d'organiser et je suis convaincu que nous allons relever le défi avec succès », fait-il ressortir.

Au niveau de la sélection nationale, Maurice, qualifiée d'office étant le pays hôte, doit également s'activer dans la préparation de ces derniers. Ainsi, des inter-collèges de beach handball auront lieu du 12-13 novembre prochain à Flic-en-Flac, soit un mois (1-2 octobre) après le projet de lancement de cette discipline dans les écoles secondaires. À noter que les sélections mauriciennes de handball en salle ayant récemment participé aux 10es jeux de la CJSOI à Madagascar seront présélectionnées.