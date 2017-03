BEACH HANDBALL: Tirage au sort en mai au Twin’s Garden à Flic-en-Flac

Les qualifications pour le mondial de beach handball U17, qui se tiendra du 11 au 16 juillet à Villa Caroline, Flic-en-Flac, battent leur plein. Valeur du jour, huit équipes masculines se sont qualifiées, à savoir Maurice (qualifiée d’office en tant que pays organisateur), la Thaïlande, le Taipei, le Pakistan, l’Espagne, le Portugal, l’Italie et la Russie. Le nombre est le même chez les filles avec Maurice, la Chine, la Thaïlande, le Taipei, les Pays-Bas, l’Espagne, le Portugal et la Norvège ayant déjà leur ticket en main. Il ne reste désormais plus que quatre places dans les deux catégories pour que le tirage au sort pour la phase de groupe puisse avoir lieu. Cet exercice se fera en mai au Twin’s Garden, à Flic-en-Flac, et très probablement en la présence de l’Italien Gampiero Masi, de l’IHF.

Un mois avant, soit en avril, son collègue, Burak Tezcan de la Turquie sera en visite pour la troisième fois à Maurice afin d’évaluer les avancées du comité d’organisation présidé par Jimmy Anthony. Deux mois après la dernière visite d’évaluation de Tezcan et Masi, à savoir en décembre, Jimmy Anthony affirme que les choses ont très bien évolué. « Au niveau du marketing, on a enfin pu trouver des gens. L’accommodation des joueurs et des délégués de l’IHF est déjà réglée et nous avons déjà mis en place deux équipes qui s’occuperont de la communication et de la gestion du site de jeu. Ce mardi, le comité aura encore une réunion de travail », confie-t-il.

Cependant, la rentrée d’argent reste le plus gros challenge de l’organisation. Valeur du jour, seulement un tier du budget pour tenir cet événement mondial, estimé à pas plus de Rs 25 M, a été réuni. À moins de cinq mois du mondial, le temps presse…