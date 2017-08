BEACH SOCCER (FMSC) : PAD & Co. succède à la WMA

Malheureuse en football et euphorique en beach soccer. PAD & Co. s’est retrouvée sur la plus haute marche du podium lors du festival organisé par la Fédération mauricienne des sports corporatifs (FMSC), dimanche dernier à Flic-en-Flac. L’entreprise de Riche Terre succède ainsi à l’équipe B de la Wastewater Management Authority.

Qui plus est, cette dernière formation, engagée dans la poule A, en compagnie de PAD & Co et de Mauritius Post, n’a pu accéder aux demi-finales. Et ce, en raison d’une différence de buts inférieure. Dans cette poule indécise jusqu’au bout, les trois protagonistes ont enregistré un succès et une défaite. La WMA disposant de PAD & Co (2-1) et s’inclinant face à Mauritius Post (0-2), PAD & Co prenant de son côté le meilleur de Mauritius Post (3-1).

Par contre, la poule B a nettement tourné à l’avantage de l’équipe A de la WMA, qui a dominé tour à tour Mauritius Commercial Bank (2-0), de Global Servicing Activities (2-0) et de Velogic (1-0). La MCB terminait à la deuxième place de cette poule, devançant ainsi Global Servicing Activities et Velogic. Au cours des demi-finales, l’institution bancaire s’inclinait face à PAD & Co (0-2), tandis que l’équipe A de la WMA maintenait sa lancée en disposant de Mauritius Post (3-1). Reste qu’en finale, PAD & Co. mettait un terme à cette chevauchée en s’imposant sur le score de 3-2. La médaille de bronze était obtenue par la MCB, vainqueur de Mauritius Post (3-0).

La FMSC poursuivra ses activités avec la tenue des Indoor Games le 10 septembre au gymnase de Beau-Bassin. La compétition de basket-ball devrait également se dérouler, dépendant du nombre d’équipes participantes.