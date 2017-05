BEACH-VOLLEY — CAVB NATIONS CUP 2017 : 6e et 8e places pour les paires mauriciennes 

La sélection mauricienne de beach-volley, engagée dans la CAVB Nations Cup au Mozambique, n'a pas été à la hauteur des espérances. En effet, la paire Evans Sauteur/Éric Louise, sous la houlette de Reza Itoola, a pris la 6e place alors que les protégées de Pascal Ava, Vanessa Chellumben et Angélique Ramdoss, ont terminé à la 8e place. Les équipes qualifiées pour les Championnats du monde à Vienne (Autriche) en juillet sont le Maroc (vainqueur) et l'Afrique du Sud (runner-up), la Sierra Leone et le Mozambique en masculin. En finale dimanche dernier, les Marocains ont pris la mesure de l'Afrique du Sud en deux manches, 21-16 et 21-19. Chez les dames, les qualifiés sont le Rwanda, le Maroc, le Mozambique et le Kenya. Dans le match de classement, le duo Chellumben/Ramdoss a pris la 8e place suite à une défaite au set décisif (14-16) face à la Sierre Leone. Eric Louise et Evans Sauteur ont bouclé leur compétition avec une défaite en deux sets (17-21, 19-21) face au Rwanda.