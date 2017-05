BEACH-VOLLEY—CAVB NATIONS CUP (MOZAMBIQUE): Maurice débute victorieusement face au Bénin

Bonne entrée en matière ce matin pour les représentants mauriciens en beach-volley engagés dans la CAVB Nations Cup. Au cours de la première journée de compétition à Maputo au Mozambique, la paire masculine constituée d'Evans Sauteur et Éric Louise a pris le meilleur de celle du Bénin en deux manches sur le score identique de 21-13.

Les Béninois avaient mieux entamé la rencontre en menant 4-1. Toutefois, la paire mauricienne devait graduellement imposer son jeu pour signer un succès logique. Elle était de nouveau en action en cours d'après-midi face au pays hôte avant de boucler son programme du jour face au Maroc. En féminin, la paire mauricienne composée de Vanessa Chellumben et Angélique Ramdoss avait livré bataille face à la Sierra Leone en fin de matinée et affrontera par la suite le Mozambique.

Il est à noter qu'à l'issue de la réunion technique et du tirage au sort effectué hier soir, la paire mauricienne a été tirée dans la poule A au niveau masculin. Les pays engagés dans cette poule sont le Bénin, le Mozambique, le Rwanda, le Maroc et le Soudan. La poule B regroupe de son côté la Tunisie, la Sierra Leone, l'Afrique du Sud, le Nigeria et le Kenya. En féminin, Maurice se retrouve également dans la poule A, avec comme adversaires le Mozambique, la Sierra Leone, le Kenya et le Bénin. Quant à la poule B, elle verra en action les paires du Nigeria, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, du Maroc, du Soudan et de la Namibie. Les deux meilleures paires de chaque poule se qualifieront pour les demi-finales croisées et également pour les championnats du monde prévus en Autriche.