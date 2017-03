BEACH-VOLLEY : Les tenants du titre attendus au tournant

Place à la deuxième manche de la Ligue Nationale de Beach-Volley aujourd’hui sur la plage publique de Flic-en-Flac. Les champions 2016, Gilbert Alfred et Akash Doorbraz en masculin, et Angelique Ramdoss et Vanessa Chellumben en féminin, ont débuté victorieusement lors de la première manche de la National League le 19 février. Ils devront cette fois confirmer ce matin à partir de 8h15.

Elles étaient pas moins de 24 paires en action il y a 15 jours et les deux champions en titre avaient terminé en tête du classement non sans avoir souffert. Alfred et Doorbraz avaient mal débuté la journée en s’inclinant face à la paire Eric Louise/Evans Sauteur. Mais après un sans-faute, ils devaient retrouver la même paire en finale. Alors que la victoire semblait les fuir, les numéro 1 sont revenus de l’arrière au tie-break pour l’emporter (15-14, 14-15, 11-9). Chez les dames, Ramdoss et Chellumben n’ont pas connu de défaite, mais ont eu des sueurs froides en demi-finales face à Nathalie Letendrie-Laurette et Rachel Christine, l’emportant après haute lutte au tie-break (14-15, 15-12, 12-10). En finale, elles n’ont pas eu à forcer leur talent pour vaincre Liza Bonne et Stacy Armoogum en deux sets (15-11, 15-9).

Au classement, en féminin, le tandem Angélique Ramdoss/Vanessa Chellumben pointe logiquement à la première place avec 100 pts devant Liza Bonne et Stacy Armoogum (80 pts). La troisième place est occupée par Félicia Julie et Valentine Paul (70 pts). Chez les messieurs, Gilbert Alfred et Akash Doorbraz tiennent le bon bout (100 points) devant Éric Louise et Evans Sauteur (80 pts) suivi d’Olivier Harel et d’Adam Augustin (70 pts). À noter que la troisième et dernière manche sera disputée le dimanche 19 mars.



Les classements après la première manche

Dames

1. Ange Ramdoss/Vanessa Chellumben (100 pts)

2. Liza Bonne/Stacy Armoogum (80 pts)

3. Felicia Julie/Valentine Paul (70 pts)

4. Nathalie Letendrie-Laurette et Rachel Christine (60 pts)

5. Maita Bassy/Heidy Durhonne (50 pts)

6. Christelle Parsooramen/Melody Mootoosamy (50 pts)

7. Juanella John/Jessisa Ratinon (50 pts)

8. Alexis Elmyre/Geraldine Elysee (50 pts)

9. Stephanie Dauguet/Jamie Douce (40 pts)

10. Liza Bhareerauthee/Douchka Lafortune (40 pts)

11. Laurie Juliette/Laeticia Jhureea (40 pts)

Messieurs

1. Gilbert Alfred/AkashDoorbraz (100 points)

2. Eric Louise/Evans Sauteur (80 pts)

3. Adam Augustin/Olivier Harel (70 pts)

4. Jason Camoin/Nicolas Latour (60 pts)

5. PascalAva/Emmanuel Laurette (50 pts)

6. Bernard Melin/Rony Rughoobar (50 pts)

7. Olivier Choyen/Alexandre Hurdowar (50 pts)

8. Loic Speville/Emmanuel Speville (50 pts)

9. Fabrice Henry/Martin Claudeny (40 pts)

10. Bryan Perrine/Christopher Sophie (40 pts)

11. Yannick Paul/Cedric Beguinot (40 pts)

12. Gibert Jamalkhan/Tedji Bayraram (40 pts)

13. Brandon Tanner/Kevisen Ramigadoo (20 pts)