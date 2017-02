BEACH-VOLLEY — LIGUE NATIONALE, 1ÈRE MANCHE : Les champions affichent leurs ambitions  

La saison 2017 de beach-volley a démarré en fanfare dimanche dernier avec la première manche de la National League. Les champions en titre, Gilbert Alfred et Akash Doorbraz en masculin, et Ange Ramdoss et Vanessa Chellumben en féminin, ont bien amorcé la défense de leur titre en s'octroyant la première place d'entrée de jeu. Ils seront très difficiles à battre.

Pour cette première manche, pas moins de 24 paires étaient en action et force est de constater qu'il y avait du beau spectacle, avec notamment des surprises. En effet, la journée devait mal débuter pour Gilbert Alfred et Akash Doorbraz qui retrouvaient dans la Poule A, la paire Eric Louise/Evans Sauteur qu'ils avaient dominée sur le fil lors de la finale de cette même compétition, l'an dernier. Les deux joueurs de Quatre Bornes Volley-Ball Club ont mis davantage de pression sur les champions en remportant le match par 21-14 pour terminer en tête de la poule.

Dans la Poule B, Yannick Paul et Cedric Beguinot, deuxièmes la saison dernière, ont mordu la poussière dès la phase de poules en s'inclinant lors de leurs deux rencontres, dominés par le duo Jason Camoin/Nicolas Latour et le tandem Loic Speville/Emmanuel Speville. Dans la Poule C, Olivier Harel et Adam Augustin ont fait parler leur expérience, tout comme Pascal Ava et Emmanuel Laurette dans la Poule D. Ces derniers auront eu le mérite de donner du fil à retordre à Gilbert Alfred et Akash Doorbraz en quarts de finale en s'inclinant qu'au tie-break (8-15, 15-11, 9-11). La surprise dans le dernier carré devait venir du nouveau duo J.Camoin/Nicolas Latour. Pour leur première participation, ils ont fait bonne figure, mais ont trouvé la marche des demi-finales un peu trop haute surtout face aux champions en titre.

Battus en matinée dans la phase des poules, Gilbert Alfred et Akash Doorbraz ont retrouvé Eric Louise et Evans Sauteur en finale après que ces derniers se soient débarrassés de la paire O.Harel/A.Augustin en demi-finale. C'est sur le fil que les champions en titre ont remporté le premier set (15-14), et c'est sur le même score que Louise et Sauteur égalisèrent. Il a fallu avoir recours au tie-break pour les départager. Les Quatrebornais ont alors pris l'ascendant sur l'équipe tenante du titre et étaient à deux points de conclure (9-7). Mais, dans un sursaut d'orgueil, Alfred et Doorbraz ont inscrit quatre points d'affilée pour s'adjuger la première manche.

Chez les dames, les favorites devaient toutes passer le cap de la phase des poules pour se retrouver en quarts de finale, où la paire Maïta Bassy/Heidy Durhonne, deuxième au classement général l'an dernier, s'est inclinée en deux sets (15-9, 15-13) face à Nathalie Letendrie-Laurette et Rachel Christine. Les Azuréennes ont bousculé les championnes Ange Ramdoss et Vanessa Chellumben en demi-finale, remportant le premier set par 15-14 avant de s'incliner par 15-12 au deuxième set et sur le fil au tie-break (12-10). Opposées en finale à Stacy Armoogum et Liza Bonne, qui ont éliminé de justesse Félicia Julie et Valentine Paul en deux sets (15-14, 15-13) en demi-finale, les tenantes du titre n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'octroyer la première place et afficher clairement leurs ambitions pour conserver leur titre. À noter que la deuxième manche est prévue pour le dimanche 5 mars à Flic-en-Flac, alors que la troisième et dernière manche est programmée au 19 mars.

DAMES

QUARTS DE FINALE

A.Ramdoss/V.Chellumben 2 A.Elmyre/G.Elysee 0 (15-5, 15-4)

N.Letendrie-Laurette/R.Christine 2 M.Bassy/H.Durhonne 0 (15-9, 15-13)

F.Julie/V.Paul 2 C.Parsooramen/M.Mootoosamy 0 (15-14, 15-8)

L.Bonne/S.Armoogum 2 J.John/J.Ratinon 0 (15-9, 15-3)

DEMI-FINALES

A.Ramdoss/V.Chellumben 2 N.Letendrie-Laurette/R.Christine1 (14-15, 15-12, 12-10)

L.Bonne/S.Armoogum 2 F.Julie/V.Paul 0 (15-14, 15-13)

Match de classement (3e et 4e place)

F.Julie/V.Paul 21 N.Letendrie-Laurette/R.Christine 15

FINALE

A.Ramdoss/V.Chellumben 2 L.Bonne/S.Armoogum 0 (15-11, 15-9)

Le Classement après la 1e journée

1. Ange Ramdoss/VanessaChellumben 100 points

2. Stacy Armoogum/Liza Bonne 80 pts

3. Felicia Julie/Valentine Paul 70

4. Nathalie Letendrie-Laurette/Rachel Christine 60

5. Maita Bassy/Heidy Durhonne 50

6. Christelle Parsooramen/Melody Mootoosamy 50

7. Juanella John/Jessisa Ratinon 50

8. Alexie Elmyre/Geraldine Elysee 50

9. Stephanie Dauguet/Jamie Douce 40

10. Liza Bhareerauthee/Douchka Lafortune 40

12. Laurie Juliette/Laeticia Jhureea 40

MESSIEURS

QUARTS DE FINALE

E.Louise/E.Sauteur 2 B.Melin/R.Rughoobar 0 (15-12, 15-5)

A.Augustin/O.Harel 2 L.Speville/E.Speville 0 (15-6, 15-12)

G.Alfred/A.Doorbraz 2 P.Ava/E.Laurette 1 (15-8, 11-15, 11-9)

J.Camoin/N.Latour 2 O.Choyen/A.Hurdowar 1 (15-8, 14-15, 12-10)

DEMI-FINALES

E.Louise/E.Sauteur 2 A.Augustin/O.Harel 1(13-15, 15-10, 11-8)

G.Alfred/A.Doorbraz 2 P.Camoin/N.Latour 0 (15-6, 159)

Match de classement (3e et 4e place)

A.Augustin/O.Harel 21 J.Camoin/N.Latour 14

FINALE

G.Alfred/A.Doorbraz 2 E.Louise/E.Sauteur 1 (15-14, 14-15, 11-9)

Classement après la 1e journée:

1. Gilbert Alfred/AkashDoorbraz 100 points

2. Eric Louise/Evans Sauteur 80 pts

3. Adam Augustin/Olivier Harel 70

4. Jason Camoin/Nicolas Latour 60

5. Pascal Ava/Emmanuel Laurette 50

6. Bernard Melin/Rony Rughoobar 50

7. Olivier Choyen/Alexandre Hurdowar 50

8. Loic Speville/Emmanuel Speville 50

9. Fabrice Henry/Martin Claudeny 40

10. Bryan Perrine/Christopher Sophie 40

11. Yannick Paul/Cedric Beguinot 40

12. Gibert Jamalkhan/Tedji Bayraram 40

13. Brandon Tanner/Kevisen Ramigadoo 20