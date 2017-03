BEACH-VOLLEY — LIGUE NATIONALE 2017, 3E MANCHE: La paire Louise/Sauteur veut créer la sensation

La ligue nationale de beach-volley connaîtra son dénouement aujourd'hui sur la plage publique de Flic-en-Flac avec une troisième manche qui s'annonce de toute beauté. Le tournoi débutera à partir de 8 h 45. Chez les dames, le duo conquérant, composé de Vanessa Chellumben et Angélique Ramdoss, devrait conserver son titre après avoir remporté les deux premières manches. Mais chez les messieurs, c'est une tout autre histoire. La bataille fait rage pour le titre de champion et les paires Gilbert Alfred/Akash Doobraz et Eric Louise/Evans Sauteur sont d'ailleurs au coude à coude, ayant remporté une manche chacune. Tant mieux pour le spectacle.

Force est de constater que le tenant du titre devra élever son niveau de jeu sous peine de subir une grosse désillusion lors de cette ultime manche. En effet, lors de la première manche, ils avaient failli se faire battre en finale par le tandem Louise/Sauteur. Mais l'expérimenté Alfred et le jeune Doobraz sont de gros compétiteurs et ils voudront certainement conserver leur couronne. Éric Louise et Evans Sauteur comptent bien les en empêcher. « Nous ne nous mettons aucune pression. Nous sommes les challengers. Nous n'avons rien à perdre mais tout à gagner », a fait ressortir Louise.

Le Quatre-Bornais est d'avis que plusieurs équipes voudront venir jouer les troubles-fêtes. « Le plateau est très relevé et je suis sûr et certain que des outsiders voudront disputer une finale. Il ne faudra sous-estimer personne. Je pense que l'équipe qui sera mieux armée physiquement remportera le sacre. Nous donnerons comme à notre habitude la pleine mesure de notre capacité pour ne pas avoir de regret. Nous voulons ce titre », a-t-il renchéri. D'ailleurs, la complicité entre Louise et Sauteur date de dix ans. « Nous nous connaissons depuis très longtemps. Nous avons toujours eu une bonne entente et nous connaissons nos forces et faiblesses. C'est primordial au beach-volley d'avoir une alchimie. C'est la clé du succès », a confié notre interlocuteur.

La poule A est composée des paires suivantes : Eric Louise/Evans Sauteur, Jason Camoin/Nicolas Latour, Brandon Tanner/Kevissen Ramigadoo, Gael Bauda/Steward Joseph. Dans la poule B, nous retrouvons les tandems Gilbert Alfred/Akash Doobraz, Olivier Choyen/Alexandre Hurdowar, Gilbert Jamalkhan/Tedji Bayaram, Bryan Perrine/Christopher Sophie. Dans la poule D, place aux duos Adam Augustin/Olivier Harel, Bernard Melin/Rony Rughoobar, Bertrand Samoisy/Fabrice Pierre Louis, Fabrice Henry/Richard Gilbert. Et pour fini dans le groupe D, l'on retrouvera Pascal Ava/Emmanuel Laurette, Yannick Paul/Cedric Beguinot, Cedric Apollon/Yannick Bouti et Kavisk Naiko/Jeffry Nobert.

Chez les dames, les feux sont aux verts pour les championnes en titre. Le tandem Chellumben/Ramdoss, très complémentaire, a fait preuve de beaucoup de maîtrise et de solidité depuis le début de la compétition. Leurs principales adversaires seront certainement les Azuréennes Rachel Christine/Nathalie Létendrie-Laurette ou encore Félicia Julie/Valentine Paul et Stacy Armoogum/Liza Bonne. La poule A sera composée de Vanessa Chellumben/Ange Ramdoss, Cristelle Parsooramen/Melody Mootoosamy, Nella John/Jessica Ratinon. Dans la poule B, celles engagées sont : Rachel Christine/Nathalie Létendrie-Laurette, Heidy Durhone/Maita Bassy, Stéphanie Dauguet/Jamie Douce. Et dans la poule C, elles sont au nombre de quatre, soit : Félicia Julie/Valentine Paul, Stacy Armoogum/Liza Bonne, Alexie Elmyre/Géraldine Élysée, Laurie Juliette/Laeticia Jhureea.

Le classement

Hommes

1. Éric Louise/Evans Sauteur, 180 pts

2. Gilbert Alfred/Akash Doobraz, 180 pts

3. Adam Augustin/Olivier Harel, 140 pts

4. Pascal Ava/Emmanuel Laurette, 100 pts

5. Yannick Paul/Cédric Beguinot, 100 pts

Dames

1. Vanessa Chellumben/Ange Ramdoss, 200 pts

2. Rachel Christine/Nathalie Létendrie-Laurette, 140 pts

3. Felicia Julie/Valentine Paul, 140 pts

4. Stacy Armoogum/Liza Bonne, 130 pts

5. Heidy Durhone/Maita Bassy, 110 pts