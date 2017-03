BEACH-VOLLEY - LIGUE NATIONALE, 2E MANCHE : Le duo Louise/Sauteur se distingue, Ramdoss/Chellumben taille patronne

Ils avaient été battus en finale par les tenants du titre Gilbert Alfred et Akash Doorbraz lors de la première manche de la Ligue nationale de beach-volley, alors qu'ils étaient à deux points de conclure. Éric Louise et Evans Sauteur ont cette fois pris leur revanche dimanche dernier sur la plage publique de Flic-en-Flac en s'adjugeant la 2e manche au tie-break, pour prendre dans la foulée la tête au classement général. Chez les dames, Ange Ramdoss et Vanessa Chellumben ont réussi un sans-faute et se dirigent tout droit vers un deuxième titre consécutif.

Avec le même nombre de points (180) mais grâce à un meilleur ratio (1.3660 contre 1.3113), Louise et Sauteur prennent les commandes au général devant Alfred et Doorbraz. La dernière manche, prévue le dimanche 19 mars à Flic-en-Flac, s'annonce décisive dans l'attribution du titre. Adam Augustin et Olivier Harel suivent en troisième position avec 140 points. À noter que les deux premiers au classement chez les messieurs se livrent un duel acharné depuis la finale de la Coupe de La République l'an dernier. Louise et Sauteur avaient annoncé la couleur en prenant la mesure de leurs rivaux en phase de poule lors de la manche inaugurale. Mais ils avaient courbé l'échine en finale au tie-break(11-9) alors qu'ils menaient 9-6.

Lors de la deuxième manche dimanche dernier, les deux paires ne se sont rencontrées qu'en finale, après avoir remporté toutes leurs rencontres. C'est en roue libre que les champions en titre ont remporté le premier set 15-5. Mais lors de la deuxième manche, ce fut une tout autre histoire et c'est après une haute lutte que Louise et Sauteur se sont adjugé le set 15-13 pour égaliser à un set partout. Tout en pensant à la dernière finale perdue, les deux Quatre-Bornais n'ont pas commis d'erreur cette fois pour remporter le tie-break 11-8 dès qu'ils ont pris l'avantage au score.

Chez les dames, Angélique Ramdoss et Vanessa Chellumben seront assurées d'un deuxième titre consécutif si elles atteignent au minimum les quarts de finale lors de la dernière manche. Dimanche dernier, elles ont pu renverser la vapeur, que ce soit en demi-finales ou en finale, alors qu'elles avaient perdu le premier set. Face à Felicia Julie et Valentine Paul, le tandem gagnant Chellumben-Ramdoss l'a emporté en trois sets (10-15, 15-9, 11-6) pour se retrouver en finale face aux Azuréennes Nathalie Letendrie-Laurette et Rachel Christine. Ces deux dernières devaient faire douter leurs adversaires en enlevant le premier set 15-11. Mais les championnes en titre ont fait parler leur expérience pour s'adjuger les deux sets suivants (12-15, 11-6) et signer une deuxième victoire de suite tout en consolidant leur première place au classement général. La lutte pour une place sur le podium reste très ouverte avec pas moins de quatre équipes côte à côte.

Le classement avant la dernière journée

Dames

1. Angélique Ramdoss/Vanessa Chellumben, 200 points

2. Nathalie Létendrie-Laurette/Rachel Christine, 140 points

3. Félicia Julie/Valentine Paul, 130 points

4. Liza Bonne/Stacy Armoogum, 130 points

5. Maïta Bassy/Heidy Durhonne, 110 points

Hommes

1. Éric Louise/Evans Sauteur, 180 points (Ratio point : 1.3660)

2. Gilbert Alfred-Akash Doorbraz, 180 points (Ratio point : 1.3113)

3. Adam Augustin/Olivier Harel, 140 points

4. Pascal Ava/Emmanuel Laurette, 100 points

5. Yannick Paul/Cédric Beguinot, 100 points