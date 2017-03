BEACH-VOLLEY - LIGUE NATIONALE (MANCHE FINALE) : Éric Louise et Evans Sauteur nouveaux lauréats

La hiérarchie a été bouleversée à l'issue de la troisième et dernière manche de la ligue nationale de beach-volley tenue dimanche dernier à Flic-en-Flac. Championne en exercice, la paire Gilbert Alfred-Akash Doobraz a été supplantée par celle composée d'Éric Louise et Evans Sauteur. Cette dernière paire avait d'ailleurs fait montre de son potentiel en remportant la deuxième manche. En féminin, le tandem Vanessa Chellumben-Angélique Ramdoss est demeuré au pouvoir, même s'il n'a pu atteindre la finale lors de la dernière manche, la palme revenant à la paire Heidy Durhône-Maïta Bassy.

Dès les quarts de finale chez les hommes, les deux paires finalistes ont été poussées dans leurs derniers retranchements. Louise et Sauteur, après avoir perdu la manche initiale, devaient difficilement faire la différence lors du set décisif (14-12) face à la paire Yannick Paul-Cédric Beguinot. De leur côté, Alfred et Doobraz devaient également remporter sur le fil (11-9) le set décisif aux dépens de la paire Fabrice Henry-Gilbert Richard. Malgré cette débauche d’énergie, ces deux paires devaient s'avérer supérieures lors des demi-finales qui les opposaient respectivement à Adam Augustin-Olivier Harel et Pascal Ava-Nicholas Laurette.

Lors de la finale, Alfred et Doobraz haussaient les enchères avec un succès lors de la manche initiale (15-10). Louise et Sauteur réagissaient positivement (15-8) avant de survoler le set décisif (11-4). Un succès qui leur permettait de faire la différence au classement final avec 20 points d'avance sur Alfred et Doobraz qui pourraient avoir ressenti les efforts fournis la veille lors de la Charity Cup. Cela n'enlève toutefois rien au mérite des vainqueurs qui y ont cru jusqu'au bout.

En féminin, Heidy Durhône et Maïta Bassy ont connu quelques difficultés pour émerger des quarts de finale en s'imposant de justesse (11-9) lors du set décisif aux dépens de Felicia Julie et Valentine Paul. Reste que cette paire faisait sensation en demi-fnales en prenant la mesure des championnes en exercice, Vanessa Chellumben et Angélique Ramdoss s'inclinant sur le score de 13-15, 15-5 et 8-11. Toutefois, avec leur avance au classement général, cette place en demi-finales était la garantie d'une nouvelle consécration. L'autre demi-finale favorisait les desseins de Liza Bonne et Stacy Armoogum aux dépens de Rachel Christine et Nathalie Letendrie en deux manches.

La finale a été âprement disputée et la paire Durhône-Bassy forçait la décision en sa faveur lors du set décisif. Une victoire qui lui permettait de terminer à la quatrième place au classement final.

Les résultats

Masculin

Quarts de finale

Éric Louise-Evans Sauteur b. Yannick Paul-Cédric Beguinot 14-15, 15-8 et 14-12

Pascal Ava-Nicholas Laurette b. Brondon Tanner-Kevissen Ramigadu 15-12 et 15-6

Adam Augustin-Olivier Harel b. Olivier Choyen-Alexandre Hurdowar 15-8 et 15-4

Gilbert Alfred-Akash Doobraz b. Fabrice Henry-Gilbert Richard 15-11, 12-15 et 11-9

Demi-finales

Éric Louise-Evans Sauteur b. Adam Augustin-Olivier Harel 15-7 et 15-13

Gilbert Alfred-Akash Doobraz b. Pascal Ava-Nicholas Laurette 15-13 et 15-10

Match de classement

Adam Augustin-Olivier Harel b. Pascal Ava-Nicholas Laurette 21-13

Finale

Éric Louise-Evans Sauteur b. Gilbert Alfred-Akash Doobraz 10-15, 15-8 et 11-4

Classement final (5 premiers) : 1. Éric Louise-Evans Sauteur 280 pts, 2. Gilbert Alfred-Akash Doobraz 260 pts, 3. Adam Augustin-Olivier Harel 210 pts, 4. Pascal Ava-Nicholas Laurette 160 pts, 5. Yannick Paul-Cédric Béguinot 150 pts

Féminin

Quarts de finale

Vanessa Chellumben-Angélique Ramdoss b. Stéphanie Dauguet-Jaimie Douce 15-9 et 15-7

Liza Bonne-Stacy Armoogum b. Cristelle Parsooramen-Melody Mootoosamy 15-12 et 15-8

Heidy Durhône-Maïta Bassy b. Felicia Julie-Valentine Paul 15-13, 8-15 et 11-9

Rachel Christine-Nathalie Letendrie b. Laurie Juliette-Laëticia Jhureea 15-8 et 15-3

Demi-finales

Heidy Durhône-Maïta Bassy b. Angélique Ramdoss-Vanessa Chellumben 15-13, 5-15 et 11-8

Liza Bonne-Stacy Armoogum b. Rachel Christine-Nathalie Letendrie 15-12 et 15-10

Match de classement

Rachel Christine-Nathalie Letendrie b. Vanessa Chellumben-Angélique Ramdoss 21-14

Finale

Heidy Durhône-Maïta Bassy b. Liza Bonne-Stacy Armoogum 15-12, 14-15 et 11-9

Classement final (5 premiers) : 1. Vanessa Chellumben-Angélique Ramdoss 260 pts, 2. Rachel Christine-Nathalie Letendrie 210 pts, 3. Liza Bonne-Stacy Armoogum 210 pts, 4. Heidy Durhône-Maita Bassy 210 pts, 5. Felicia Julie-Valentine Paul 190 pts