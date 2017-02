BEACH-VOLLEY—LIGUE NATIONALE: Participation record avec 30 équipes

La première manche de la ligue nationale de beach-volley se tiendra ce matin sur la plage publique de Flic-en-Flac (8h). Initialement prévue dimanche dernier, cette compétition s'annonce très relevée avec une participation record de 30 équipes, soit 18 en masculin et 12 en féminin.

Pas moins de 55 rencontres sont programmées et les yeux seront bien évidemment rivés sur les vainqueurs de la précédente édition, à savoir Gilbert Alfred/Akash Doobraz chez les hommes et Vanessa Chellumben/Angélique Ramdoss en féminin. Il devrait d'avoir y avoir quatre poules dans les deux catégories. Chez les hommes, il y a une paire qui sera désignée tête de série. Les équipes en lice sont : Gilbert Alfred/Akash Doorbraz, Yannick Paul/Cedric Beguinot, Adam Augustin/Olivier Harel, James Loic Speville/Emmanuel Speville, Olivier Choyen/Alexandre Hurdowar, Nicolas Herrison/Yannick Bouty, Bryan Paul Perrine/Christopher Sophie, Gilbert Jamalkhan/Bayaram Tedji, Alexandre Anthony/Fréderic Shane Arekion, Nicholas Ageon/Noel Duverge, Emanuel Laurette/Pascal Ava, Eric Louise/Evans Sauteur, Frederick Rose/Murday Jessen, Fabrice Constant/Hurbert Perrine, Sanat/Thylamay, Brandon Tanner/Kevissen Ramigadu, Fabrice Henry/Martin Marc Claudeny, Bernard Melin/Roni Raghoobar.

En féminin, il y aura quatre poules de trois équipes. Les paires engagées sont les suivantes : Ange Ramdoss/Vanessa Chellumben, Maita Bassy/Heidy Durhone, Nathalie Letendrie/Rachel Christine, Felicia Julie/Valentine Paul, Stacy Armoogum/Liza Bonne, Lawrie Juliette/Laëticia Jhureea, Juanella John/Jessica Ratinon, Lisa Bhugeerathee/Doucheka Lafortune, Stephanie Dauguet/Jaimie Douce, Lucy Latour/Elsa Lepoigneur, Alexis Elmire/Geraldine Elysee, Christelle Parsooramen/Melodie Mootoosamy. Pas moins de 55 matches ou Gilbert Alfred et Akash Doobraz en masculin et Vanessa Chellumben et Ange Ramdoss mettront leur titre en jeu et en seront à nouveau les grands favoris. Les mêmes points seront alloués aux paires après les manches dépendant du classement, soit: Vainqueur: 100 pts; 2e: 80 pts; 3e: 70 pts; 4e: 60 pts; 5e à la 8e place: 50 pts; 9e à la 12e place: 40 pts; 13e à la 16e place: 20 pts; 17e à la 20e place: 10pts. Le ranking de la ligue 2016 sera appliqué pour déterminer les têtes de série et le tirage au sort aura lieu à partir de 7h45 ce matin. Le spectacle sera très certainement au rendez-vous.