BEACH-VOLLEY—NATIONAL LEAGUE 2017 (1RE MANCHE): Les champions débutent victorieusement

La saison 2017 de beach-volley a démarré en fanfare dimanche avec la 1re manche de la National League. Les champions en titre, Gilbert Alfred et Akash Doorbraz en masculin et Ange Ramdoss et Vanessa Chellumben en féminin, ont bien débuté la défense de leur titre en s'octroyant la première place.

Pas moins de 24 paires étaient en action et il y a eu du spectacle tout comme des surprises. En effet, la journée devait mal débuter pour Gilbert Alfred et Akash Doorbraz qui se retrouvaient dans la poule A la paire Éric Louise-Evans Sauteur qu'ils avaient dominée sur le fil lors de la finale de la Républic Cup l'an dernier. Les deux joueurs de Quatre-Bornes devaient mettre la pression sur les champions en remportant le match 21-14 pour terminer en tête de la poule.

Dans la poule B, Yannick Paul et Cedric Beguinot, deuxièmes la saison dernière, ont mordu la poussière dès la phase de poules en s'inclinant lors de leurs deux rencontres, dominés par Jason Camoin-Nicolas Latour et Loïc Spéville-Emmanuel Spéville. Dans la poule C, Olivier Harel et Adam Augustin ont fait parler leur expérience tout comme Pascal Ava et Emmanuel Laurette dans la poule D.

Ces derniers devaient donner du fil à retordre à Gilbert Alfred et Akash Doorbraz en quarts de finale en ne s'inclinant qu'au tie-break (8-15, 15-11, 9-11). La surprise dans le dernier carré est venue du nouveau tandem J. Camoin et Nicolas Latour. Pour leur première participation, ils ont fait bonne figure, mais ont trouvé la marche des demi-finales un peu trop haute, surtout face aux champions en titre.

Battus en matinée dans la phase de poules, Gilbert Alfred et Akash Doorbraz ont retrouvé Éric Louise et Evans Sauteur en finale après que ces derniers se sont débarrassés de la paire O. Harel-A. Augustin en demi-finale. C'est sur le fil que les champions en titre ont remporté le premier set (15-14) et c'est sur le même score que Louise et Sauteur ont égalisé.

Il a fallu avoir recours au tie-break pour les départager. Les Quatre-Bornais avaient pris l'ascendant sur l'adversaire et étaient à deux points de conclure (9-7). Mais, dans un sursaut d'orgueil, Alfred et Doorbraz allaient inscrire quatre points d'affilée pour s'adjuger la première manche.

En féminin, les favoris devaient tous passer le cap de la phase de poules pour se retrouver en quarts de finale, où la paire Maïta Bassy-Heidy Durhonne, deuxième au classement général l'an dernier, s'est inclinée en deux sets (15-9, 15-13) face à Nathalie Letendrie-Laurette et Rachel Christine. Ces dernières allaient bousculer Ange Ramdoss-VanessaChellumben en demi-finale, remportant le premier set 15-14 avant de s'incliner 15-12 au deuxième set et sur le fil au tie-break (12-10).

En finale face à Stacy Armoogum et Liza Bonne — qui ont éliminé de justesse Félicia Julie et Valentine Paul en deux sets (15-14, 15-13) en demi-finale —, les tenantes du titre n'ont pas eu à forcer leur talent pour s'octroyer la première place et afficher clairement leurs ambitions pour conserver leur titre.

À noter que la deuxième manche est prévue le dimanche 5 mars à Flic-en-Flac alors que la troisième et dernière manche est programmée pour le 19 mars.

DAMES

QUARTS DE FINALE

A. Ramdoss-V. Chellumben 2 A. Elmyre-G. Élysée 0 (15-5, 15-4)

N. Letendrie Laurette-R. Christine 2 M. Bassy-H. Durhonne 0 (15-9, 15-13)

F. Julie-V. Paul 2 C. Parsooramen-M. Mootoosamy 0 (15-14, 15-3)

L. Bonne-S. Armoogum 2 J. John-J. Ratinon 0 (15-9, 15-3)

DEMI-FINALES

A. Ramdoss-V. Chellumben 2 N. Letendrie-Laurette-R. Christine 1 (14-15, 15-12, 12-10)

L. Bonne-S. Armoogum 2 F. Julie-V. Paul 0 (15-14, 15-13)

Match de classement (3e et 4e place)

F. Julie-V. Paul 21 N. Letendrie Laurette-R. Christine 15

FINALE

A. Ramdoss-V. Chellumben 2 L. Bonne-S. Armoogum 0 (15-11, 15-9)

MESSIEURS

QUARTS DE FINALE

E. Louise-E. Sauteur 2 B. Melin-R. Rughoobar 0 (15-12, 15-5)

A. Augustin-O. Harel 2 L. Spéville-E. Spéville 0 (15-6, 15-12)

G. Alfred-A. Doorbraz 2 P. Ava-E. Laurette 1 (15-8, 11-15, 11-9)

J. Camoin-N. Latour 2 O. Choyen-A. Hurdowar 1 (15-8, 14- 15, 12-10)

DEMI-FINALES

E. Louise-E. Sauteur 2 A. Augustin-O. Harel 1 (13-15, 15-10, 11-8)

G. Alfred-A. Doorbraz 2 P. Camoin-N. Latour 0 (15-6, 159)

Match de classement (3e et 4e place)

A. Augustin-O. Harel 21 J. Camoin-N. Latour 14

FINALE

G. Alfred-A. Doorbraz 2 E. Louise-E. Sauteur 1 (15-14, 14-15, 11-9)