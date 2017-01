BEACH-VOLLEY - SAISON 2016 : Rio était si proche

Après l'aventure olympique de la paire Natacha Rigobert-Elodie Li Yuk Lo à Londres en 2012, les espoirs étaient permis pour une nouvelle qualification olympique l'année dernière. Toutefois, après un brillant parcours, les paires mauriciennes devaient s'incliner lors des demi-finales de la Continental Cup au Nigéria. Reste que cette saison 2016 aura été fructueuse pour le beach-volley mauricien avec la tenue d'une ligue nationale comprenant quatre manches, et une domination lors du tournoi de la zone 7 à Madagascar.

En novembre 2015, les paires féminines avaient décroché leur visa pour le troisième tour de la Continental Cup, tandis que les équipes masculines avaient pris la porte de sortie. Les paires féminines étaient alors constituées de Rachel Christine, Stéphanie Louise, Desirella Ravina et Vanessa Chellumben. Ces quatre joueuses devaient être présélectionnées pour l'étape suivante, au même titre que Lucy Latour, Maita Bassy, Heidy Durhône, Angélique Ramdoss, Nathalie Letendrie et Crystelle Parsooramen. Les séances d'entraînement devaient se tenir à un rythme régulier à Flic en Flac, avant que la Confédération africaine de volley-ball (CAVB) ne prenne la décision d'organiser une unique manche pour la dernière phase qualificative.

Rendez-vous était donc pris du 13 au 18 avril à Abuja au Nigéria, avec comme autres protagonistes le pays hôte, le Rwanda, le Mozambique, le Sierra-Leone, l'Egypte, le Maroc, la Gambie et le Ghana. Du côté des sélections mauriciennes, le choix s'était finalement porté sur les paires Vanessa Chellumben-Angélique Ramdoss et Maita Bassy-Heidy Durhône. Soit celles ayant dominé la ligue nationale. Maurice était tirée dans la poule A en compagnie du Nigéria, du Sierra Leone, de la Gambie et du Ghana. Le compte à rebours pour Rio pouvait alors débuter.

Lors de la première journée de compétition, nos représentantes connaissaient des fortunes diverses. Vainqueurs 2-1 aux dépens du Ghana, elles s'inclinaient par la suite 0-2 face au Nigéria. Rien n'était encore perdu, et la journée suivante devait permettre les espoirs les plus fous. Nets vainqueurs de la Sierra-Leone et de la Gambie, les paires mauriciennes se retrouvaient dans le carré d'as. Toutefois, cette marche se révélait trop haute face au Rwanda qui s'imposait 2-0. Au bout du compte, Maurice terminait à la quatrième place, suite à son revers face au Nigéria.

Cette déception évacuée, Maurice devait se montrer à la hauteur de la situation lors du tournoi de la zone 7 à Madagascar en juillet dernier. Sur la plage du Soma Beach Village à Mahajunga, les paires mauriciennes devaient repousser avec efficacité le challenge des Comores et de Madagascar chez les hommes, et de la Grande île en féminin. Et ce, même si les Malgaches avaient pris le meilleur départ face aux Mauriciennes lors de la première journée. La réplique des nôtres devait être cinglante le lendemain, avec des victoires sans appel. Maurice était représentée par les paires Gilbert Alfred-Akash Doobraz, Eric Louise et Evans Sauteur en masculin, et celles constituées de Maita Bassy-Heidy Bauda et Angélique Ramdoss-Vanessa Chellumben en féminin. La qualification était acquise pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Toutefois, la compétition prévue en Egypte en novembre dernier ne s'est pas tenue.

Au niveau local, la Ligue Nationale a connu un succès du côté de la participation. Chez les dames, le sans-faute a été réalisé par la paire Vanessa Chellumben-Angélique Ramdoss qui a remporté les quatre manches pour réaliser un total de 400 points. Le podium était complété par les paires Maita Bassy-Heidy Durhône et Stépahanie Louise-Crystelle Parsooramen. Du côté masculin, la surprise est venue lors de la première manche avec la victoire du duo Jude Spéville-Bertrand Samoisy. Absente lors de cette première manche, le tandem Gilbert Alfred-Akash Doobraz devait vite remettre les pendules à l'heure en remportant les trois autres manches. Au classement final, il devançait Cedric Béguinot-Yannick Paul et Jude Spéville-Bertrand Samoisy.

La paire Alfred-Doobraz récidivait lors de la Republic Cup tenue trois semaines plus tard. En finale, elle disposait au set décisif du duo Eric Louise-Evans Sauteur. Par contre, la hiérarchie était bousculée du côté féminin avec la consécration de Maita Bassy et Heidy Durhône. Face au tandem Vanessa Chellumben-Angélique Ramdoss, elles renversaient la tendance, après avoir perdu la manche initiale.