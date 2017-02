BEACHCOMBER ADVENTURE — AU DINAROBIN: Le présentateur de Koh-Lanta en vedette

Il était 17h30 jeudi dernier à l'hôtel Dinarobin Golf and Spa lorsqu'une voix demande aux candidats qui participent à la 3e édition du Beachcomber Adventure de se lancer pour l'épreuve du poteau. La vue est braquée de prime abord sur les 12 candidats à cette Beachcomber Adventure et leur pénitence sur le poteau dans le lagon, une copie de Koh-Lanta avec en bonus la présence de son présentateur vedette, Denis Broigniart.

« Beachcomber Adventure n'est pas Koh-Lanta. Les conditions ne sont pas les mêmes, ni les participants. Beachcomber Adventure est avant tout un concept qui vise à promouvoir la destination Maurice à travers les hôtels Beachcomber », nous précise d'entrée l'animateur vedette. Denis Broigniart est connu des Mauriciens depuis 2002, année durant laquelle furent lancées les fameuses aventures de Koh-Lanta, qui met les participants dans des conditions extrêmes, sur la TF1.

C'est après deux années aux Seychelles, notamment dans le fleuron des hôtels Beachcomber dans l'archipel, Ste-Anne, que Beachcomber Adventure est arrivé à Maurice. Même si Denis Broigniart ne veut pas faire de comparaison, il n'empêche que cette aventure est à n'en point douter un mini Koh-Lanta sur quatre jours dans le cadre paradisiaque du Dinarobin Golf and Spa avec en toile de fond la montagne du Morne. L'idée de cette épreuve, qui a consacré Chantal Bachelard de l'agence Courtine Voyages jeudi soir après le conseil, a germé après, d'abord, un séjour de l'animateur vedette à Dinarobin et sa rencontre avec Remi Sabarros, représentant de Beahcomber Hôtel à Paris.

« Comme la topographie de Maurice ne sied pas pour une épreuve de Koh-Lanta, l'idée était donc de trouver une aventure où le défi était au rendez-vous », confie Denis Broigniart. Puis, l'équipe de l'animateur a mis en place la logique. Après deux épreuves aux Seychelles, l'heure était donc arrivée de venir à Maurice pour commencer la série des huit hôtels Beachcomber. Ne voulant pas comparer l'aventure mauricienne à celle des Seychelles, Denis Broigniart confie à Week-End que « chaque épreuve m'a donné des satisfactions personnelles. »

Il faut savoir que Beachcomber Adventure concerne avant tout les agences de voyages en France et en Belgique. Pour le choix des 12 participants, dont 11 femmes et un homme, une sélection a été faite sur la base des ventes de la destination Maurice dans les hôtels Beachcomber. Outre l'épreuve du poteau, les participants ont aussi escaladé la montagne du Morne jusqu'au 1er niveau, se sont adonnés au kayak, à l'aveugle en binôme, au Bivouac avec la dégustation de langouste et au tir à l'arc, entre autres.