BEACHCOMBER : Distinction au Shandrani à l’occasion de ses 25 ans

Le Shandrani Resort & Spa se distingue sur HolidayCheck, premier portail européen des avis de voyageurs. L’hôtel du groupe Beachcomber a été primé au Recommended on HolidayCheck 2016 Award, qui a été décerné cette semaine. Une magnifique reconnaissance d’excellence pour cet établissement hôtelier qui a célébré ses 25 ans lundi dernier. Entre-temps, l’un des plus importants projets du nouveau Chief Executive Officer du groupe, Gilbert Espitalier-Noël, soit le rebranding, se concrétisera à la mi-septembre avec la tenue de quatre soirées de lancement du 12 au 15.

La Recommended HolidayCheck 2016 Award est une distinction très prisée. Elle est octroyée sur la base d’avis de clients évaluant leur lieu de vacances. Ce prix est uniquement attribué aux hôtels qui ont été évalués avec au moins cinq des six soleils possibles sur HolidayCheck, le portail d’avis de voyageurs le plus large d’Europe. Sa base de données comprend des millions d’avis pour environ 245 000 hôtels dans le monde. Le site reçoit en moyenne 27 millions de visites par mois.

Cette reconnaissance internationale dans le domaine de l’hôtellerie arrive à point nommé car au cours de la semaine écoulée, Le Shandrani Resort & Spa a fêté son jubilé d’argent. L’hôtel a dédié cet événement à son équipe et à ses clients. Un BBQ Lunch a réuni le staff, le management et les clients réguliers lundi dernier. L’hôtel a aussi récompensé ses champions qui ont remporté les tournois sportifs internes organisés dans le cadre des 25 ans.

« C’est un jubilé qui est cher à nos cœurs. Nous avons tenu à le célébrer avec notre équipe et avec nos clients réguliers. C’est notre façon de témoigner notre reconnaissance aux membres du personnel pour leurs années de service et de les remercier pour leur dévouement et leur professionnalisme. Nous avons aussi invité nos clients réguliers. Ils sont une trentaine à séjourner en ce moment à l’hôtel. Certains en sont à leur troisième séjour, d’autres à leur vingtième séjour. C’est important de leur dire merci d’avoir fait du Shandrani leur home away from home », déclare Lothar Gross, General Manager de l’hôtel.

Situé à proximité du Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport, le Shandrani Resort & Spa a été inauguré en 1991 à l’emplacement de son illustre prédécesseur, Le Chaland, premier hôtel balnéaire du pays.

Au cadre exceptionnel avec le lagon de Blue-Bay et un des plus beaux parcs marins de l’île s’ajoutent l’hospitalité, la gentillesse, et l’attention à tout instant du personnel. Le Shandrani est un lieu où prime l’humain. Ils sont 76 employés à travailler à l’hôtel depuis son ouverture. Les quatre plus anciens employés ont entre 40 et 41 ans de service. Ils ont fait leurs débuts au Chaland dans les années 1975 et 1976.

« J’ai débuté comme serveur au Chaland et en décembre prochain, je vais terminer ma carrière en tant que Chief Clerk à la comptabilité. C’est un long chemin qui a été parcouru. L’hôtel est ma deuxième maison. Il m’a permis de grandir et d’évoluer professionnellement », confie Jean-Claude Lahache.

Des propos partagés par Govinduth Rumon, qui compte 25 ans de carrière au Shandrani. « C’est un grand jour ! J’étais présent lors de l’ouverture de l’hôtel. Je suis heureux et ému d’assister à son 25e anniversaire ». Govinduth Rumon a commencé comme Assistant Cook au Shandrani. Depuis 2008, il est le Pastry Chef de l’hôtel.

D’autre part, Beachcomber amorce une nouvelle étape de son histoire avec le dévoilement sa nouvelle image de marque à la mi-septembre, dans les jardins de la Beachcomber House, en présence de l’ensemble de ses équipes. Ce développement marque le renouveau du premier opérateur hôtelier mauricien. Le groupe s’aligne pour un nouveau départ.

La première étape du lancement de la nouvelle plateforme de marque se fera à Maurice, en présence des 4 400 employés. Quatre soirées de lancement, les 12, 13, 14 et 15 septembre, sont prévues pour permettre à tout le staff de découvrir la nouvelle image de marque. Ce rebranding est l’aboutissement d’un chantier d’envergure commencé en août 2015 avec l’initiative “Au cœur des valeurs”. En janvier 2016, l’agence française Dragon Rouge a pris le relais pour concevoir la plateforme de marque du groupe. Beachcomber garde le suspense sur son nouveau branding et confie simplement que « la plateforme de marque puise dans l’ADN, les racines du groupe, et les valeurs que le personnel a définies lors de l’exercice Au cœur des valeurs, qui a eu lieu pendant tout le second semestre de 2015 ».

Au sein de la direction de ce groupe hôtelier, l’on soutient que loin de se résumer à un changement de logo, le projet Beachcomber Branding constitue un véritable projet d’entreprise qui a mobilisé et fédéré toutes les équipes au siège, dans les hôtels et dans les autres business units du groupe. Avec le lancement de sa plateforme de marque, le pionnier de l’hôtellerie à Maurice se prépare donc à entamer une nouvelle page de son histoire. Au chapitre financier, le groupe met l’accent sur la réduction de son endettement, qui a été une de ses principales contraintes ces dernières années.

Le bilan financier pour les neuf premiers mois de l’exercice en cours note que « the company is progressing swiftly in its strategic initiatives as previously announced and the board’s objective to significantly reduce indebtedness by the end of the present calendar year should be achieved as anticipated ». Toutefois, le Royal Palm Marrakech (hôtel du groupe au Maroc) reste confronté à des difficultés. Beachcomber a pris la situation en main pour éviter que les pertes encourues au Maroc n’impacte sur ses finances. Les procédures ont déjà été enclenchées en vue de l’élaboration d’un partenariat avec une société d’exploitation de renommée mondiale, avec pour objectif d’obtenir des flux de trésorerie positifs de l’hôtel Royal Palm Marrakech dans le court terme.

Le nouveau CEO, qui s’est engagé dans un exercice de consolidation de l’esprit d’équipe et du sentiment d’appartenance au groupe, se dit confiant de l’avenir vu que Beachcomber est sur la bonne voie pour atteindre de nouveaux sommets.