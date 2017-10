BEACHCOMBER TRAIL — CE LUNDI 23 OCTOBRE : 10 km en compagnie de Sangé Sherpa

C'est ce qu'on appelle un rendez-vous pas comme les autres. Amateurs de trail, soyez prêts pour un footing de 10km avec ni plus ni moins que Sangé Sherpa, le grand gagnant de l'édition 2017 de l'UTRB, qui est aussi un Népalais adepte de l'Ultra Trail . Beachcomber organise une séance spéciale de footing de 10km ce lundi 23 octobre, dans le sud sauvage de Maurice. Les amateurs de course nature sont invités à se rendre au Shandrani Beachcomber à partir de 16h30. Il est bon de savoir qu'un mini bus quittera l'hôtel, en direction de Savinia où le top départ sera donné.

Il faut savoir que Sangé Sherpa, est un habitué des podiums internationaux de trail. Ce coureur népalais, s'est en effet construit un solide palmarès en remportant divers épreuves dont l'Ultra Trail du Jura (110km) en 2013, il est également le grand vainqueur des 120 km de l'UTRB 2017. Depuis son lançement en 2014, l'UTRB a su séduire des concurrents chevronnés, attachés à cette course de grande qualité. Les 8 et 9 juillet derniers, un millier de coureurs étaient alignés sur les quatre parcours : 120 km, 47 km, 25km et 10 km.