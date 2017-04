BEAS CHEEKHOOREE: « Donnons un coup de fouet à notre secteur industriel »

Le nouveau président de la Mauritius Exports Association (MEXA), Beas Cheekhooree, est préoccupé par la baisse des exportations et des emplois dans ce secteur ainsi que par les menaces que représentent le Brexit et la montée du protectionnisme à travers le monde. Il soutient, dans l'interview qui suit, qu'il faut « donner un coup de fouet » à l'ensemble de notre secteur industriel tout en se disant confiant que le pays peut renverser la vapeur, comme il a su le faire par le passé. La managing director de la Mauritius Chemical and Fertilizer Industry Ltd (MCFI) appelle cependant à une stratégie cohérente pour donner un nouveau souffle au secteur de l'exportation, incluant les PME.

Le secteur de l'exportation, aussi connu comme les « Export Oriented Enterprises », a connu deux années consécutives de contraction, soit -3,1% en 2015 et -2,9% en 2016, comme indiqué dans le dernier relevé de Statistics Mauritius. Quelles en sont les causes ?

D’abord, il faut savoir que nos plus gros marchés se trouvent en Europe. Environ 60% de nos exportations sont destinées à sept pays européens, à savoir la Grande-Bretagne, la France, l’Espagne, l’Italie, la Belgique, la Hollande et l’Allemagne. En 2016, 20% de nos exportations étaient toujours destinées à la Grande-Bretagne, notre plus gros marché. La France arrivait en deuxième position, avec 18%. En incluant l’Espagne et la Hollande, les quatre pays représentaient un marché équivalent à 50% de nos exportations.

Le Brexit a certainement eu un impact considérable sur nos exportations vers la Grande-Bretagne. Il a effectivement accentué le déclin de nos exportations vers ce pays qui, il faut l’admettre, accusait une baisse depuis quelques années. Nous avons perdu 30% de part de marché en Grande-Bretagne depuis 2011. La chute de la livre sterling n’a pas arrangé les choses.

Nos exportations vers la France ont aussi suivi une tendance négative depuis 2011. Les raisons ? Il faut aller les chercher dans l’érosion graduelle de nos accords préférentiels et dans les accords bilatéraux que les pays européens ont multipliés avec nos compétiteurs directs en leur donnant accès à leurs marchés. Nous avons été très « eurocentrique » dans notre stratégie marketing. Cela découle du fait que nous avons bâti notre stratégie sur le dos des accords préférentiels, qui n’existent plus aujourd’hui.

Peut-on par conséquent parler de secteur en panne alors que, dans les années 2010-2011, des taux de croissance de plus de 6% avaient été enregistrés ?

Non, je ne pense pas. Le « seafood sector », par exemple, a enregistré une progression de 7% en 2016 par rapport à l’année précédente. Le secteur du textile, en revanche, qui constitue plus de 54% de nos exportations, a eu à faire face à des difficultés. Le secteur a néanmoins réagi en développant de nouveaux marchés. Ainsi, l’Afrique du Sud est devenu un marché important qui nous a procuré une bouffée d’oxygène pour nos produits textiles pendant quelques années, mais les déboires de l’économie sud-africaine ont freiné notre élan. Ce marché est en baisse depuis quelques années et nous avons peu de chances de renverser la tendance. Aussi nous avons besoin de persévérer et trouver de nouveaux marchés en permanence, accentuer nos efforts en marketing tout en repensant notre stratégie pour le secteur.

À l'intérieur du secteur manufacturier de l'exportation, la prédominance de l'industrie textile et de l'habillement demeure forte. Doit-on en conclure que la diversification hors textile est difficile ?

Oui, c’est un fait que le textile pèse de tout son poids dans nos exportations et dans notre économie – non seulement comme pourvoyeur de devises étrangères mais aussi comme employeur principal. Le textile, tout comme le sucre en son temps, nous a été utile comme pilier de notre économie. Il est un fait que le textile est un palier de développement industriel dans une économie, surtout si celle-ci est dépourvue de matières premières primaires. Mais nous avons aussi démontré que nous pouvons développer d’autres secteurs.

Quels sont les facteurs qui freinent cette diversification ?

À mon avis, nous faisons face à une combinaison de facteurs, dont l’indisponibilité d’une large gamme de matières premières, un manque de main-d’œuvre appropriée, des difficultés à créer de la valeur ajoutée, des problèmes de marché et d’économie d’échelle couplés à une politique d’ouverture inappropriée.

Vous avez parlé de réelles percées au niveau des produits de la mer. Or, on observe que le secteur de la bijouterie semble être en difficulté. Quelle est votre évaluation de la situation ?

Le « seafood sector » est un succès car nos opérateurs ont su trouver la bonne formule : disponibilité de matières premières, de la main-d’œuvre, une technologie appropriée et, évidemment, un marché sur lequel leurs produits sont compétitifs. Le secteur de la bijouterie, malheureusement, fait face à des difficultés multiples. Nous avons besoin de lui accorder une attention particulière. Il y a un manque d’expertise et de main-d’œuvre qualifiée, un manque de moyens et de stratégie marketing. Il faut se pencher là-dessus.

Que préconisez-vous en termes de diversification de la production et des marchés ?

En premier lieu, il nous faut relancer l’ensemble de notre machinerie industrielle. Nous devons accorder une attention particulière à nos Petites et moyennes entreprises (PME). Il faut les aider à : 1) avoir accès à une main-d’œuvre qualifiée; 2) moderniser leurs outils de production; 3) se doter des structures administratives et financières adéquates pour leur permettre d’atteindre leurs objectifs; 4) les encourager à investir dans la recherche et le développement; 5) coordonner leurs initiatives de marketing; et 5) les soutenir avec une politique économique et commerciale pragmatique qui les protège.

Dans le cas des grosses entreprises, c'est une question de diversification des marchés et d’étroite collaboration entre les opérateurs et les autorités dans les initiatives marketing. Mais aussi d'assurer la mise en place du projet de « speed to market » visant notamment à accélérer l’acheminement de nos produits vers nos marchés traditionnels ainsi que vers les nouveaux marchés et, enfin, d'attirer l’investissement dans le secteur de production et des exportations.

Pensez-vous qu'on parviendra à renverser la vapeur ?

Certainement. On l'a déjà fait dans le passé. Maurice n'a pas de matières premières mais a dû développer une certaine expertise en matière d'exportation. Nous avons démontré que nous pouvons nous adapter à des situations contraignantes. J'ai le sentiment que nous pourrons encore une fois relever le défi.

Le niveau de l'emploi régresse année après année dans le secteur de l'exportation. En huit ans, la main-d'œuvre a diminué d'environ 10 000 pour s'établir à 52 311 en 2016. Quelle analyse faites-vous de cette situation ? Que doit-on faire pour susciter plus d'embauches ?

C’est un fait que le secteur subit une contraction continue depuis quelques années. Cette tendance s’est accentuée avec la délocalisation de quelques opérateurs vers la région et vers des pays émergents, et ce dans le but de mitiger l’augmentation des coûts de production locaux et de se rapprocher aux marchés. Une des solutions préconisées est la relance de nos PME, qui ont le potentiel de pourvoyeur d’emplois sur une grande échelle. Le secteur des PME est le plus gros employeur dans bon nombre de pays. Alors pourquoi pas à Maurice ?

Estimez-vous que l'industrie fait face à un réel problème de « mismatch » entre les besoins des entreprises et les compétences de la main-d’œuvre ? Y a-t-il une approche particulière qui pourrait contribuer à corriger cette situation ?

Oui, ce paradoxe est présent à Maurice. Bon nombre de compagnies peinent à trouver de la main-d’œuvre appropriée pour leurs opérations. La solution reste la formation ciblée. Nous reconnaissons que nous avons une déficience dans notre politique de formation. La MEXA a lancé son « Dual Training Program », qui permet aux étudiants de complémenter la théorie avec la pratique. Ainsi, les élèves ont la chance de se retrouver dans un environnement de travail deux jours par semaine alors que les trois autres journées sont consacrées aux études théoriques.

Longtemps attendu, le document sur la National Export Strategy a été lancé il y a une semaine. Quelles sont vos observations ? Comment mettre en pratique les recommandations contenues dans ce rapport ?

Ce document arrive à un moment où le pays se retrouve à la croisée des chemins. Depuis quelques années, le pays fait face à un déficit commercial chronique et la situation ne semble pas s’améliorer. Nous avons atteint le seuil des Rs 79 milliards de déficit en 2016, soit une régression de 6,3% par rapport à la précédente période. Cette situation est préoccupante et nous nous retrouvons devant une urgence : renverser la tendance. La croissance économique du pays s'est stabilisée autour de 3,5% à 3,8% ces dernières années. À ce rythme, la création d’emplois reste difficile.

Je n’ai pas eu le temps de prendre connaissance de toutes les mesures préconisées dans le document en question mais nous savons que l’accent a été mis sur la relance de nos exportations au cours des quatre prochaines années. Je sais aussi que ce document contient plusieurs mesures intéressantes. Néanmoins, la bonne exécution de ce plan de relance est primordiale.

Diriez-vous que le produit mauricien a perdu en compétitivité ? Et si oui, quels sont, selon vous, les moyens qu'on doit se donner pour améliorer notre compétitivité sur les marchés internationaux ?

Oui, nous avons perdu en compétitivité, les coûts de production ne cessant d’augmenter année après année. Malheureusement, nous n’avons pu améliorer notre productivité comme il se doit afin de pouvoir rester en ligne et, éventuellement, être capable de mitiger l’effet des augmentations.

Nos compétiteurs, par contre, ont trouvé des moyens de baisser leurs coûts et de proposer leurs produits à moindre prix. C’est une bataille féroce que nous devons mener si nous voulons nous engager dans la direction d'une réduction des coûts. Il est vrai que la globalisation a entraîné un « uneven playing field » et que des petits États insulaires comme Maurice ont peu de chance de jouer dans une ligue supérieure. Je pense que c’est dans le haut de gamme que nous pourrons trouver notre salut, et ce en y ajoutant un niveau de service impeccable.

Notre éloignement géographique des principaux marchés ne nous aide pas non plus. L’acheminement de nos produits vers ces marchés en Europe et aux Etats-Unis reste problématique, surtout par voie maritime. Le temps de transit maritime s’est allongé depuis quelques années et je constate même que nous avons reculé dans ce domaine. Nous n’avons plus de connexion directe avec l’Europe. La solution se trouve dans l’acheminement par voie aérienne, d’où l’importance du projet « Speed to Market ».



Vous êtes chef d'entreprise dans un secteur où la logistique joue un rôle capital à son développement. Êtes-vous satisfait de la qualité de la logistique considérant la position peu réconfortante (74e au niveau mondial) qu'occupe le pays dans le Logistics Performance Index ?

Comme mentionné plus haut, nous avons un sérieux déficit logistique à régler à tous les niveaux, que ce soit au niveau régional aussi bien qu’au niveau international. Le manque de connectivité et le coût élevé du fret maritime vers les pays et îles de la région sont un frein à nos exportations. Par exemple, le coût du fret maritime de l’Asie vers un pays sur la côte est de l’Afrique est moins cher que celui du fret entre Port-Louis et cette même destination africaine. Heureusement, la décision du gouvernement de mettre un fond à la disposition des exportateurs est venue soulager le secteur. Mais il faut néanmoins trouver une solution durable. Tous les « stakeholders » doivent jouer sur le même registre.



Des mesures d'encadrement au niveau institutionnel ainsi que des incitations à la production et au développement du tissu industriel sont proposées dans le NES. Diriez-vous qu'elles sont suffisantes pour donner un véritable coup de pouce à nos exportations ?

Ces mesures vont certainement aider. Mais c’est dans l’action que l’on mesurera la vraie pertinence de ces initiatives. Comme tout projet, c’est dans la phase d’exécution que la différence se fait. Or, nous avons aussi besoin de donner un grand coup de fouet à l’ensemble du secteur industriel. Il faut qu’on grimpe plusieurs paliers de sophistication de notre outil de production pour faire la différence tant au niveau de la gamme de produits que dans celui de la compétitivité. Nous devons impérativement ramener l’innovation au centre même de notre secteur industriel.

Quid de l'investissement ?

D'aucuns pensent que l'investissement a été négligé. Il faut créer un climat de confiance qui soit propice à l'investissement. Il faut huiler l'appareil industriel.



L'exportation vers l'Afrique aussi bien que l'investissement dans la production au niveau continental sont des domaines que vous maîtrisez bien. Quel regard jetez-vous sur notre performance en termes de pénétration des marchés africains ?

Les entreprises mauriciennes qui ont réussi en Afrique ont été patientes et ont investi dans le long terme. Elles ont certainement fait face à des hauts et des bas pour pouvoir refaire surface aujourd’hui. Oui, l’Afrique pose des nombreux challenges à tous les niveaux. Mais c’est aussi un continent d'opportunités. Il faut bien se préparer avant de fouler le sol. L’important, c’est de savoir identifier les territoires et pays dans lesquels nous voulons être, travailler en « cluster ». Tout accord “government to government” est important car il nous ouvrira la voie.

Vous préconisez donc la prudence concernant les contacts d'affaires avec les Africains...

Absolument. Les affaires en Afrique sont compliquées. Au prime abord, il faut bien choisir le territoire et ses clients. Il ne faut surtout pas oublier que l’Afrique, c’est 56 pays et que la culture du business peut être très différente d’un pays à l’autre.

La MEXA est un membre actif du Ports Users Council. Quelle est votre évaluation de la performance de nos services portuaires ? Y a-t-il encore des points noirs au tableau ?

Je crois que la recherche d'une bonne performance doit être perpétuelle. Certes, il y a eu des progrès dans le port, mais il reste encore beaucoup à faire. Le « Master Plan » de la MPA, lorsqu’il sera totalement mis à exécution, viendra certainement apporter des améliorations substantielles en efficience et en productivité. La modernisation des facilités portuaires et les frais d’opérations sont deux éléments importants à considérer.

La directrice de l'International Trade Centre a, lors de son récent passage à Maurice, préconisé que les PME soient partie intégrante de toute stratégie nationale tournée vers l'exportation. Pensez-vous que le secteur des PME dispose de moyens adéquats pour relever un tel défi ?

Je suis d’accord avec la directrice de l’ITC et je suis convaincu que les PME ont un rôle déterminant à jouer. Les PME ont une place importante dans l’économie des pays qui ont su résoudre l’équation du déficit commercial. A Maurice, les PME ont eu un parcours difficile et continuent à faire face à plusieurs obstacles simultanés. Elles ont des problèmes pour l'écoulement de leurs produits sur le marché local ainsi que pour l’exportation. Elles arrivent difficilement à trouver de la main-d’œuvre appropriée et elles font face à une compétition féroce, dans certains cas même déloyale, des produits importés. Environ 3% de nos exportations proviennent des PME et il faut absolument augmenter ce chiffre. Dans la conjoncture actuelle, je vois les PME en grosse difficulté et il est impératif que nous nous penchions sérieusement sur leur cas. La MEXA a l’intention de rencontrer l’AMM dans les plus brefs délais pour discuter du soutien que nous pouvons apporter à ce secteur. Il faut bien aider les PME à développer une capacité d’exporter.

Le regroupement des PME en « clusters » est-il toujours d'actualité ?

Oui, c’est une solution préconisée et elle a bien des mérites. La directrice de l’ITC l’a souligné aussi. Nous devons d’abord mettre en place un cadre pour permettre cela. Les avantages du « clustering » sont évidents : en amont de la chaîne, cette approche peut contribuer à faire baisser les coûts des intrants tout en étant favorable quand il s'agit de la logistique ou du marketing.

Qu'est-ce qui vous fait le plus peur : le Brexit, la montée du nationalisme ou les menaces protectionnistes ?

En fait, c’est la combinaison des trois, mais la globalisation se préoccupe également de ce qui se passe du côté des pays émergents. Loin d’avoir peur, il nous faut conjuguer avec ces défis. Nous avons la volonté de trouver des solutions, que ce soit dans la diversification de nos marchés, l'amélioration de l’efficience de nos entreprises, au niveau des gains en productivité de notre main-d’œuvre... Mettons l’innovation au centre de nos objectifs tant au niveau de nos entreprises que de l'économie nationale. Les démarches susmentionnées doivent être accompagnées d’une politique de diplomatie économique pragmatique et cohérente sur le plan régional et international.

Comment imaginez-vous le secteur de l'exportation d'ici les 5 à 10 prochaines années ?

Je suis convaincu que nous allons pouvoir surmonter nos difficultés. Il est impérieux qu’on développe une cohérence dans notre stratégie et dans nos actions. Nous devons faire des choix réfléchis aujourd’hui : doter nos entreprises, grandes et PME, des moyens nécessaires pour qu’elles réussissent leurs transformations.